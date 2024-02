Selenskyj gedenkt Opfer des Krieges „Niemand von uns erlaubt, dass unsere Ukraine endet“

Am zweiten Jahrestag des Beginns des russischen Überfalls auf die Ukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj mit ausländischen Gästen der Opfer gedacht. „Jeder normale Mensch will, dass der Krieg endet, aber niemand von uns erlaubt, dass unsere Ukraine endet“, sagte der Staatschef vor dem Hintergrund zerstörter Flugzeuge auf dem Flughafen Hostomel bei Kiew am Samstag.

Daher werde der Krieg nur „zu unseren Bedingungen“ und mit einem „gerechten“ Frieden enden. Selenskyj sagte, er sei stolz auf die um ihre Unabhängigkeit kämpfenden Ukrainer. „Wir werden siegen“, sagte er.

Der Präsident erinnerte daran, dass in Hostomel der Kampf um die Hauptstadt Kiew begann. „Und eben hier hat er (Russlands Präsident Wladimir Putin) seine erste fundamentale Niederlage erlitten“, unterstrich Selenskyj. Putin hatte die großflächige Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 befohlen. Selenskyj dankte den ausländischen Verbündeten für die gewährte Hilfe beim Abwehrkampf.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sagte: „Genau vor zwei Jahren schien es, als ob alles verloren ist und innerhalb weniger Tage fällt.“ Doch dank des Mutes der Ukrainer sei das nicht geschehen. Die Politikerin zählte das Erreichte innerhalb der vergangenen zwei Jahre auf und hob unter anderem das Freikämpfen der von Russland blockierten Handelswege im Schwarzen Meer hervor.

„Das tapfere Volk der Ukraine erstaunt die Welt immer wieder“, unterstrich von der Leyen. Sie versicherte, dass die EU der Ukraine weiter beistehen werde. Bei der Zeremonie hielten auch die Regierungschefs von Belgien, Italien und Kanada - Alexander De Croo, Giorgia Meloni und Justin Trudeau - Reden. Anschließend verlieh Selenskyj Orden an Soldaten.

Die Ukraine geht angesichts der stockenden Militärhilfe ihrer Verbündeten geschwächt in das dritte Kriegsjahr. „Wir kämpfen seit 730 Tagen unseres Lebens dafür“, sagte Selenskyj auf dem Militärflugplatz in Hostomel. „Wir werden am besten Tag unseres Lebens gewinnen.“ Der russische Präsident Wladimir Putin müsse „alles verlieren, wie hier in Hostomel“, sagte Selenskyj mit Blick auf die Kämpfe um den Flugplatz. (dpa/AFP)