Sie liefert russisches Öl nach Mitteleuropa Leck an Ölpipeline Druschba in Polen entdeckt

In Polen ist an der Ölpipeline Druschba ein Leck entdeckt worden. Es befinde sich in der Nähe von Chodecz in Zentralpolen, teilte der Pipeline-Betreiber PERN mit.

Seit dem Fund am Samstagabend würde kein Öl mehr durch die Röhre gepumpt. Die zweite Leitung funktioniere ohne Einschränkungen.

Unklar blieben zunächst die Auswirkungen auf die Ölversorgung. Die Ursache werde derzeit untersucht, teilte PERN mit. Wann die Röhre repariert wird ließ der Betreiber offen. Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bestehe nicht.

Große Pipeline für russisches Öl

Die Druschba-Ölpipeline ist eine der größten der Welt und liefert russisches Öl in weite Teile Mitteleuropas – darunter nach Polen, Belarus, Ungarn, die Slowakei, die Tschechische Republik und Österreich.

Auch Deutschland wurde darüber mit russischem Öl versorgt, wegen der Sanktionen gegen Russland bezieht Deutschland aber kein russisches Rohöl mehr.

Bereits im Oktober hatte es ein Leck bei der Druschba-Pipeline in der Nähe der zentralpolnischen Stadt Plock gegeben. (Reuters)