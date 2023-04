Sorge vor gewalttätigen Protesten Trump bricht zu Anklageverlesung nach New York auf

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump ist nach New York aufgebrochen, wo am Dienstag vor Gericht eine Anklage gegen ihn verlesen werden soll. Auf Fernsehbildern war am Montagmittag (Ortszeit) ein Konvoi aus schwarzen Fahrzeugen zu sehen, die Trump von seinem Anwesen Mar-a-Lago zum Flughafen in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida brachten.

Von den Straßenrändern aus jubelten Trump einige Anhänger zu, manche von ihnen schwenkten dabei US- oder Trump-Flaggen. Kurze Zeit später war zu sehen, wie Trump in sein privates Flugzeug einstieg. Zuvor hatte Trump angekündigt, am Montagmittag nach New York aufzubrechen.

New Yorks Bürgermeister Eric Adams hat indes ein entschlossenes Vorgehen gegen mögliche gewalttätige Proteste angekündigt. „Wie immer werden wir keine Gewalt oder Vandalismus irgendeiner Art zulassen“, sagte Adams am Montag im Rathaus der US-Millionenstadt.

„Wenn jemand sich an einer Gewalttat beteiligt, wird er festgenommen, egal, wer es ist.“ Adams sagte zugleich, es könnten „Aufwiegler“ nach New York reisen. „Unsere Botschaft ist klar und einfach: Kontrollieren Sie sich.“

Der Politiker der Demokratischen Partei nannte namentlich die republikanische Rechtsaußen-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene, die am Dienstag an Protesten in New York teilnehmen will. Die Abgeordnete sei bekannt für die Verbreitung von „Falschinformationen und Hassrede“, sagte Adams.

Er hoffe, sie werde ihr „bestes Verhalten“ an den Tag legen. Der Bürgermeister betonte zugleich, derzeit gebe es „keine spezifischen glaubwürdigen Bedrohungen für unsere Stadt“.

Am Dienstag will der 76-Jährige Ex-Präsident zu seiner Anklageverlesung vor einem Gericht in Manhattan erscheinen. Trump muss sich als erster Ex-Präsident in der Geschichte der Vereinigten Staaten in einem Strafverfahren verantworten.

Hintergrund ist eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels vor Trumps Wahl zum Präsidenten 2016. Daniels hatte behauptet, mit Trump Sex gehabt zu haben.

Die Zahlung könnte im Konflikt mit Regeln zur Wahlkampffinanzierung stehen. Die genauen Details der Anklageschrift sind noch unter Verschluss und sollen erst bei der Anklageverlesung bekannt werden. (dpa)

Zur Startseite