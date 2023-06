Wegen Wurzelzahnbehandlung Biden verschiebt Treffen mit Stoltenberg

US-Präsident Joe Biden hat wegen Zahnproblemen ein geplantes Treffen mit Nato-Chef Jens Stoltenberg verschieben müssen.

Der 80-jährige Präsident musste sich am Montag einer Wurzelkanalbehandlung unterziehen, wie das Weiße Haus mitteilte. Das für Montagnachmittag geplante Treffen mit Stoltenberg zu Beratungen über den Ukraine-Krieg wurde deswegen auf Dienstag verschoben.

Biden hatte nach Angaben seines Leibarztes Kevin O'Connor am Sonntag über Schmerzen in einem vorderen Backenzahn im Unterkiefer geklagt. Eine erste Wurzelbehandlung durch Zahnärzte des Militärkrankenhauses Walter Reed im Weißen Haus sei „ohne Komplikationen“ verlaufen, heißt es einem vom Weißen Haus veröffentlichten Brief von O'Connor. Biden habe die Behandlung „gut“ vertragen.

Der Präsident habe aber am Montagmorgen „wie erwartet“ über weiteres Unbehagen geklagt. Deswegen solle die Wurzelbehandlung am selben Tag abgeschlossen werden.

Biden ist mit 80 Jahren der älteste Präsident der US-Geschichte - und will im November 2024 für eine Wiederwahl kandidieren. Das lässt immer wieder Fragen nach der Gesundheit des Politikers der Demokratischen Partei laut werden, der zum Ende einer möglichen zweiten Amtszeit 86 Jahre alt wäre.

Bidens Leibarzt O'Connor hatte dem Präsidenten im Februar eine gute Gesundheit und uneingeschränkte Amtsfähigkeit bescheinigt. Politische Gegner und rechte Kommentatoren werfen Biden aber immer wieder eine fehlende geistige Fitness vor und mokieren sich über Zeichen körperlicher Schwäche. Bidens Alter ist auch für viele Wähler ein wichtiges Thema.