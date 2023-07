Tag 517 der Ukraine-Invasion Jetzt beginnt die nächste Phase von Kiews Gegenoffensive

Laut dem ukrainischen Präsidenten geht die Gegenoffensive schon bald in eine neue Phase. Bisher sei man sehr vorsichtig vorgegangen, sagte Wolodymyr Selenskyj am Montag. Jetzt könnten die „dazugehörigen Aktionen“ beginnen. Was eher kryptisch strategisch daherkommt, lässt sich ungefähr so übersetzen: Jetzt geht es wirklich los.

Am Mittwoch meldete der Generalstab der Ukrainischen Streitkräfte bereits Fortschritte: Die Truppen seien im Raum Staromajorske in der Oblast Donezk vorgerückt und könnten neugewonnene Stellungen erfolgreich halten. Russische Militärblogger berichten zudem von schweren Kämpfen rund um Rabotine. Die ukrainischen Truppen würden dort mit schwerem Gerät vorrücken.

Nach den stürmischen ersten Tagen der Gegenoffensive, in denen Kiew herbe Verluste erlitt, konzentrierten sich die Streitkräfte darauf, die russischen Verteidigungsreihen zu schwächen. Vor allem die Verluste bei Artilleriesystemen auf Moskaus Seite waren und sind in diesen Tagen immens. Zusammen mit den Angriffen auf Kommandostützpunkte und Munitionsdepots im Hinterland hat diese Taktik dazu geführt, dass die Ukraine an vielen Stellen der Front mittlerweile die Feuerüberlegenheit hat – und die Verteidigungsreihen der Russen arg ausgedünnt sind. Gute Voraussetzungen, um den Druck jetzt stark zu erhöhen.

Die nächste Phase könnte laut dem Militärhistoriker Phillips O´Brien darin bestehen, dass die Angriffe auf die russischen Verteidigungsstellungen selbst stark zunehmen. Also wieder ein Szenario zu beobachten ist, wie in den ersten Tagen der Gegenoffensive: Dabei griffen eine vergleichsweise hohe Zahl an Infanteristen, Panzer und Schützenpanzer die Stellungen der Russen an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Ist diese Phase erfolgreich abgeschlossen, würde ein Angriff mit den verbleibenden Einheiten am schwächsten Punkt der Front erfolgen. Die Ukraine hat dafür wohl noch mehr als 30.000 Soldaten zur Verfügung und den größten Teil des aus dem Westen gelieferten Geräts.

Freilich, ein großes Problem bleiben die großflächigen Minenfelder, die die Russen immer wieder neu auslegen. Durch sie gibt es kein schnelles Durchkommen. Die einzige Hoffnung hier: Einen Korridor zu finden, durch den eine große Zahl an Einheiten brechen kann. Wo das sein wird, deutet sich aktuell noch nicht an.

Interessanterweise machen die Ukrainer derzeit um Bachmut die größten Fortschritte, weil dort die Russen am wenigsten Zeit hatten, Minen zu legen und sich einzugraben. So wird vielleicht der Ort des jüngsten und einzigen militärischen Erfolgs der Russen in diesem Jahr zum Schauplatz ihrer ersten großen Niederlage in diesem Sommer.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: