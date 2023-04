Teheran spricht von Kollision Iran beschlagnahmt Öltanker in Golf von Oman

Der Iran hat nach Angaben der US-Marine einen Öltanker im für den weltweiten Ölhandel wichtigen Golf von Oman beschlagnahmt. Das unter der Flagge der Marshall-Inseln fahrende Schiff „Advantage Sweet“ sei bei der Durchfahrt durch internationale Gewässer im Golf von Oman von der iranischen Marine gestoppt worden, erklärte die US-Marine am Donnerstag. Sie forderte die Regierung in Teheran auf, den Öltanker umgehend freizugeben.

Die iranische Armee erklärte derweil, „ein unbekanntes Schiff“ sei „mit einem iranischen Schiff in den Gewässern des Persischen Golfs kollidiert“ und später beschlagnahmt worden. Infolge der Kollision würden zwei iranische Besatzungsmitglieder vermisst, mehrere weitere seien verletzt worden.

Laut der Plattform MarineTraffic war die „Advantage Sweet“ auf dem Weg von Kuwait nach Houston in den USA, als sie zuletzt vor der Küste des Oman gesichtet wurde.

Washington beschuldigte Teheran in der Vergangenheit wiederholt, den Seeverkehr in der Region zu stören - einem Engpass, durch den ein Fünftel des weltweit geförderten Öls transportiert wird. In den vergangenen zwei Jahren habe der Iran mindestens fünf Handelsschiffe in der Region unrechtmäßig beschlagnahmt, teilte die US-Marine mit.

Im Jahr 2019 hatten die Revolutionsgarden in der Straße von Hormus einen unter britischer Flagge fahrenden Öltanker beschlagnahmt, weil er angeblich ein Fischerboot gerammt hatte. Zwei Monate später gaben sie den Tanker wieder frei.

Die mit der Islamischen Revolution 1979 im Iran aufgestellten Revolutionsgarden gelten als Eliteeinheit innerhalb der iranischen Streitkräfte. Angesichts des gewaltsamen Vorgehens der Sicherheitskräfte im Iran gegen Demonstranten hatten Großbritannien, die EU und die USA Anfang der Woche ihre Sanktionen gegen die Eliteeinheit verschärft.