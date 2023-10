Trauer um Deutsch-Israelin „Hamas-Terroristen töteten Bar Tomer“

Deutschlands Botschafter in Israel, Steffen Seibert, hat eine beim Hamas-Großangriff getötete Deutsch-Israelin betrauert. Die Doppelstaatsbürgerin Bar Tomer sei von „Hamas-Terroristen“ getötet worden, schrieb Seibert am Freitagmorgen im vormals Twitter genannten Onlinedienst X.

Der Botschafter veröffentlichte zwei Fotos mit seinem Beitrag: Auf einem ist eine junge Frau mit langem Haar zu sehen, auf dem anderen ist Seibert mit mehreren Menschen abgebildet – offenbar im Kreise der Trauernden.

Bei der für sie abgehaltenen Trauerzeit Schiva „herrschte tiefe Traurigkeit, aber auch Liebe und Solidarität des ganzen Kibbuzes Ein Schemer, der die Familie tröstete“, schrieb Seibert weiter.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Bei der siebentägigen Schiva kommen die Freunde und Angehörigen der Hinterbliebenen ins Haus, um die Trauernden zu begleiten. „Möge ihre Erinnerung ein Segen sein“, schloss der Botschafter seinen Tweet.

Bar Tomer nahm mit Freunden am Supernova-Musikfestival in der Negev-Wüste teil, berichtet die „Bild“. Aufnahmen von ihrem letzten Tanz seien um die Welt gegangen. Etwa 260 Menschen wurden auf dem Gelände oder bei dem Versuch es zu verlassen getötet.

Bei dem Großangriff der radikalislamischen Hamas am 7. Oktober waren in Israel etwa 1400 Menschen getötet und mehr als 200 weitere in den Gazastreifen verschleppt worden. Unter den Todesopfern und Geiseln waren mehrere Deutsche. (Tsp/AFP)