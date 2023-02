Treffen mit Biden-Regierung Taiwans Außenminister und Sicherheitschef zu Gesprächen in den USA

Taiwans Außenminister Joseph Wu und der Leiter des Nationalen Sicherheitsrats Wellington Koo haben am Dienstag lange Gespräche mit Vertretern der US-Regierung geführt. Beide Länder sind besorgt angesichts der militärischen Bedrohung durch China, das dem demokratischen Inselstaat mit Annexion droht. Laut der taiwanesischen Nachrichtenagentur CNA dauerten die Sicherheitsberatungen sieben Stunden.

Über den inoffiziellen, jährlichen Gesprächskanal zwischen Taiwan und den USA berichtete vor zwei Jahren erstmals die „Financial Times“, laut Experten existiert er aber bereits seit 25 Jahren. Beide Regierungen äußern sich offiziell nicht zu dem Format. Am Eingang des „American Institute in Taiwan“ (AIT) in Virginia außerhalb der US-Hauptstadt winkten Wu und Koo am Dienstag jedoch lächelnd Reportern zu, was den Eindruck nahelegt, dass die öffentliche Wahrnehmung der vertieften Sicherheitsbeziehungen beiden Seiten durchaus recht ist. Das AIT, das zwei Büros in dem ostasiatischen Land unterhält, entsendet die De-facto-Botschaft der USA in Taiwan. Beide Länder unterhalten inoffizielle diplomatische Beziehungen.

In Taiwan ist das Vertrauen in die USA gestiegen

Während US-Präsident Joe Biden nach seinem Kiew-Besuch in Warschau eine Rede über die Stärke der Demokratie hielt, empfingen unter anderem seine stellvertretende Außenministerin Wendy Sherman, Ostasien-Abteilungsleiter Daniel Kritenbrink und Vize-Sicherheitsberater Jon Finer die taiwanesische Delegation.

Die USA lassen offen, ob sie das Land gegen eine chinesische Invasion verteidigen würden. Biden hat dies jedoch bereits viermal öffentlich bejaht. Das Vertrauen in die USA ist unter Taiwans Bevölkerung zuletzt deutlich gestiegen. In einer aktuellen Umfrage der Taiwanese Public Opinion Foundation rechneten 42,8 Prozent der Befragten damit, dass Amerika Taiwan militärisch gegen China beistehen würden – ein Anstieg von 8,3 Prozent im Vergleich zur gleichen Umfrage im Vorjahr.

Erst vergangenen Freitag war der Vize-Verteidigungsminister für China-Fragen, Michael Chase, nach Taiwan gereist. Seit Washington 1979 statt Taipeh Peking diplomatisch anerkannte, war dies erst der zweite Besuch eines derart hohen Vertreters des US-Verteidigungsministeriums in dem Inselstaat. Die Volksrepublik, die Taiwan nie regiert hat, äußerte sich verärgert über die jüngsten Kontakte.

