Treffen mit Putin geplant Nordkoreas Machthaber Kim ist in Russland eingetroffen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un ist offiziellen Angaben zufolge auf seinem Weg zu einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin in Russland eingetroffen. „Ich bestätige das“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Dienstag Journalisten der russischen Agentur Interfax.

Wie die staatliche russische Nachrichtenagentur Ria Novosti am Dienstagmorgen berichtete, fuhr der Zug durch die russische Region, die an Nordkorea grenzt. Bilder zeigen dunkelgrüne Waggons, die von einer Lokomotive der russischen Eisenbahn gezogen werden.

Zuvor hatte bereits das südkoreanische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass es Hinweise gebe darauf, dass der Privatzug des 39-jährigen Kim am Morgen (Ortszeit) die Grenze überquert habe.

Kremlsprecher Peskow sagte, das Treffen Putins mit Kim werde im Fernen Osten Russlands stattfinden. Wo genau, werde aber noch nicht gesagt, wurde der Sprecher von der staatlichen Nachrichtenagentur Tass zitiert. Es werde vor einem offiziellen Abendessen Treffen der beiden Delegationen und Einzelgespräche geben.

Kim Jong Un bei der Abreise. © AFP PHOTO/KCNA VIA KNS

Nach tagelangen Spekulationen im Ausland hatten Moskau und Pjöngjang erst am Montag einen „offiziellen Besuch“ Kims in Russland bestätigt. Die USA vermuten, dass es vor allem um Waffengeschäfte zwischen Russland und dem streng abgeschotteten Nordkorea gehen wird.

Obwohl es offiziell noch keine Informationen gab, wurde darüber spekuliert, dass sich beide in Russlands Fernostmetropole Wladiwostok bei einem Wirtschaftsforum treffen könnten. Das Forum dauert noch bis zum Mittwoch.

Nordkoreas Staatsmedien berichteten am Dienstag, Kim habe seinen Zug bereits am Sonntagnachmittag in Pjöngjang in Begleitung von Vertretern der herrschenden Arbeiterpartei, der Regierung und des Militärs bestiegen. Bilder zeigten, dass er unter anderem von Außenministerin Choe Sun Hui begleitet wird. (dpa)