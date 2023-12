Trotz internationalen Haftbefehls Putin reist in Emirate und nach Saudi-Arabien

Der russische Präsident Wladimir Putin besucht am Mittwoch die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien, trotz eines internationalen Haftbefehls des Strafgerichtshofs (IStGH). Nach Angaben des Kreml wird Putin bei dem „Arbeitsbesuch“ in den Emiraten mit Präsident Mohammed bin Sajed al-Nahjan zusammentreffen.

In Riad wolle der Kreml-Chef über die Zusammenarbeit beider Länder und die Lage im Nahen Osten sprechen. Er wird vom saudiarabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman empfangen.

Bei den Gesprächen in Riad geht es nach Angaben des Kreml auch um Handel, Investitionen und internationale Politik. Laut Kreml-Sprecher Dmitri Peskow will Putin insbesondere über die vom Ölkartell Opec+ beschlossene Drosselung der Ölfördermengen sprechen. Ob Putin auch die UN-Klimakonferenz besuchen wird, die gerade in Dubai in den Emiraten stattfindet, war zunächst unklar.

In den Emiraten und in Saudi-Arabien muss Putin trotz des gegen ihn vorliegenden Haftbefehls nicht mit einer Festnahme rechnen, da beide Länder keine Vertragsparteien des IStGH in Den Haag sind. (AFP)