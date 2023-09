Über 500 Tage im Iraner Gefängnis Erstes Lebenszeichen des EU-Diplomaten

Am Dienstag bestätigte der Iran erstmals die Inhaftierung des EU-Mitarbeiters Johan Floderus. „Dieser schwedische Staatsbürger hat auf dem Boden der Islamischen Republik Iran Straftaten begangen, auf deren Grundlage ermittelt wird“, sagte Justizsprecher Massud Setajeschi in Teheran.

Die Verhaftung machte der Auswärtige Dienst der Europäischen Union in der vergangenen Woche öffentlich. Floderus wird seit dem 17. April 2022 im berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran festgehalten – bisher 514 Tage. Bei einer Urlaubsreise ist der Diplomat am Flughafen Teherans festgenommen worden. Seine drei Mitreisenden durften damals das Land verlassen.

Am Sonntag äußerte sich die Familie von Floderus und sagte, dass der Diplomat über 300 Tage in Isolationshaft gehalten worden sei.

Erstes Lebenszeichen aus dem Gefängnis: Johan Floderus bei einem Videotelefonat Anfang August. © AFP/HANDOUT

„Er darf sich nur dreieinhalb Stunden pro Woche an die frische Luft und in die Sonne begeben“, heißt es in einer Erklärung. Die Familie des Gefangenen bittet außerdem verstärkt um internationale Unterstützung für die Freilassung und hat aus diesem Grund einen Onlineaufruf gestartet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Weiter berichtet die Familie, dass Floderus außerdem zeitweise in einen Hungerstreik getreten sei, um regelmäßigen Kontakt zu Angehörigen einzufordern. Teherans Behörden hätten ihm daraufhin einen monatlichen Anruf auf Englisch erlaubt. Anfang August dieses Jahres, mehr als ein Jahr nach seiner Verhaftung, erlaubte Irans Justiz den bisher einzigen Videoanruf.

Die angespannten Beziehungen der Länder gelten als möglicher Hintergrund der Verhaftung. Teheran fordert die Freilassung des iranischen Staatsangehörigen Hamid N., der im vergangenen Jahr in Stockholm wegen Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist.

Im Mai ließ Irans Justiz bereits einen schwedisch-iranischen Dissidenten hinrichten.