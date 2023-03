„Gefährlich, unprofessionell und rücksichtslos“ Russischer Kampfjet stößt über Schwarzem Meer mit US-Drohne zusammen

Ein russischer Kampfjet ist amerikanischen Angaben zufolge über dem Schwarzen Meer mit einer unbemannten US-Drohne zusammengestoßen. „Unser MQ-9-Flugzeug führte Routineoperationen im internationalen Luftraum durch, als es von einem russischen Flugzeug abgefangen und getroffen wurde, was zu einem Absturz und einem vollständigen Verlust des MQ-9 führte“, teilte das regionale Europa-Hauptquartier der US-Streitkräfte in Stuttgart (Eucom) am Dienstagabend mit.

Einer von zwei russischen Kampfjets des Typs Su-27 hätte mit dem Propeller der US-Drohne Kontakt gehabt. US-Kräfte hätten die Drohne daraufhin in internationalem Gewässer zum Absturz bringen müssen, erklärte US-Luftwaffengeneral James Hecker. Der Vorfall ereignete sich demnach um sieben Uhr morgens Zentaleuropäischer Zeit.

Mehrmals vor der Kollision hätten die russischen Su-27-Jets auf „rücksichtslose, umweltschädliche und unprofessionelle Weise Treibstoff abgelassen“ und seien vor dem amerikanischen MQ9-Reaper geflogen, heißt es weiter. „Dieser Vorfall zeigt einen Mangel an Kompetenz und ist nicht nur unsicher und unprofessionell.“

In der Mitteilung der Airforce ruft die Behörde Russland dazu auf, sich „professionell und vorsichtig“ zu verhalten. Der Vorfall passe in eine Reihe von „gefährlicher Aktionen“ der russischen Luftwaffe, die die Gefahr von „Fehleinschätzungen und ungewollter Eskalation“ bergen würden.

US-Reporter:innen zufolge nannte auch John Kirby den Vorfall „gefährlich, unprofessionell und rücksichtslos“. US-Präsident Joe Biden sei von seinem Nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan zu dem Thema gebrieft worden, heißt es.

Am Schwarzen Meer liegt unter anderem die Ukraine, gegen die Russland Krieg führt, und die von Russland annektierte Halbinsel Krim. (mit AFP)

