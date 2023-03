Ukraine Invasion Tag 391 Die ukrainische Strategie für Bachmut in einem Satz

„Mögen die Soldaten in den Schützengräben mir vergeben, jetzt ist es am wichtigsten, Ressourcen für die Kämpfe im nächsten Jahr zu sammeln.“

Diesen Satz sagte der Generalstabschef der ukrainischen Truppen Walerij Saluschny in einem lesenswerten Interview mit dem britischen „Economist“ (Quelle hier) schon im Dezember vergangenen Jahres. Er beschreibt in wenigen Worten die Strategie, die die Ukraine derzeit an der Front verfolgt. Weiter sagte Saluschny damals: „Wir haben es genau ausgerechnet, wie viele Panzer, wie viel Artillerie und andere Waffen wir brauchen. Das zusammenzubekommen, darauf müssen wir uns jetzt konzentrieren.“ Und es ist offensichtlich genau das, was gerade passiert.

Vor allem aus dem umkämpften Bachmut kommen Klagen der ukrainischen Soldaten, dass sie den Russen heillos unterlegen sind. Raum für entlastende Gegenstöße gegen die russischen Linien gibt es nicht. Kiew wirft gerade so viel in die Schlacht, um Putins Truppen deutlich zu verlangsamen. Auch deshalb rätseln Beobachter seit Wochen über die ukrainische Strategie in Bachmut. Lohnt es wirklich, die Stadt zu halten? Sind die Verluste nicht zu hoch, der Verbrauch an Munition und Material? Warum zwingen die ukrainischen Kommandeure, der Generalstab, Präsident Selenskyj ihre Männer und Frauen in diese Hölle?

Auch diese Fragen hat Saluschny schon in dem Interview beantwortet: „Wir müssen vor allem unsere Linien halten, wir dürfen nicht noch mehr Gebiet verlieren. Das ist zentral. Weil ich weiß, dass es zehn bis fünfzehn Mal härter ist, ein Gebiet zurückzuerobern, als es zu halten.“ Vorher sagt er noch: „Unsere gesamten Truppen sind derzeit in Kämpfen gebunden, sie bluten. Sie bluten und sie werden nur von Mut, Heroentum und der Fähigkeit unserer Kommandeure, die Situation unter Kontrolle zu halten, angetrieben.“ Bachmut, so erklärte es Saluschny erst kürzlich gegenüber seinem Counterpart in den USA, General Mark Milley, sei zentral für die Stabilität der gesamten Frontlinie.

Auch ein Ziel der geplanten Operation nannte Saluschny im Interview mit dem „Economist“: Die Stadt Melitopol. Von dort sei die gesamte Krim und alle militärischen Versorgungswege in Schussweite der US-Raketenwerfer Himars. Eine Frage beantwortete der General damals nicht: Wann es losgehen soll.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages:

Im Norden der Krim wurden mehrere Häuser durch Trümmerteile einer abgeschossenen ukrainischen Drohne beschädigt. Der Angriff habe Kiew zufolge Transporten von russischen Raketen gegolten. Mehr hier.

Die ukrainische Luftaufklärung beobachte zudem eine Anhäufung von Soldaten auf den Landeplätzen rund um die Stadt, insbesondere im Norden und Süden, heißt es in dem werktäglichen Bericht.

