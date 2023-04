Ukraine Invasion Tag 413 Mutmaßliches Enthauptungsvideo sorgt für internationales Entsetzen

Vielleicht hat das Datenleak aus dem US-Verteidigungsministerium auch deshalb für so viel Aufregung gesorgt, weil derzeit an der Front in der Ukraine wenig passiert. Denn wirklich neue Informationen über den Stand des Krieges förderte die Veröffentlichung in Internetforen und in den sozialen Netzwerken, Stand Mittwochnachmittag, nicht zutage - abgesehen vielleicht vom akuten Munitionsmangel der ukrainischen Luftabwehr und dem Stand zur Vorbereitung der ukrainischen Gegenoffensive.



In den vergangenen Tagen hat die russische Armee nur noch in der Stadt Bachmut Fortschritte erzielt. Dort scheint ihre Kampffähigkeit - entgegen früherer Einschätzungen - also noch nicht erschöpft. Am gesamten Rest der Front waren die russischen Vorstöße aber erfolglos. Dass sich in den nächsten Tagen, vielleicht sogar Wochen, viel bewegt, ist auch nicht wahrscheinlich. Noch immer sind viele Gegenden, in denen gekämpft wird, schlammig; erst Anfang Mai dürfte der Boden trocken genug sein, um größere Manöver zu erlauben - wenn die neu aufgestellten Truppen der Ukraine dann schon bereit sind.



Der Krieg befindet sich derzeit also in einer Übergangsphase. Dazu gehört auch und das ist eine gute Nachricht für die Ukrainer: Die russischen Luftangriffe haben praktisch aufgehört. Der letzte große Angriff datiert auf den 9. März. Damit ist entweder eingetreten, womit die ukrainische Militärführung schon länger rechnete, nämlich dass die russischen Raketenkontingente erschöpft sind - oder Moskau sammelt Raketen und Drohnen für eine weitere Serie von Luftangriffen auf zivile Ziele in der Ukraine.

