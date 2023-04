Ukraine-Invasion Tag 422 Das neue Interesse an russischen Bunkern 

Vor dem russischen Einmarsch in die Ukraine waren sie vor allem noch für Historiker und Touristen interessant: die Bunker aus der Zeit Josef Stalins in Russland. Doch seit der Invasion kommt ihnen offenbar wieder ihre ursprüngliche Bedeutung zu, wie der britische „Guardian“ berichtet (Quelle hier).

Demnach werden Tausende Luftschutzbunker im Land – sicherlich auch solche aus der Zeit des Kalten Kriegs – dahingehend überprüft, ob sie renoviert werden sollten oder können, offenbar im Hinblick auf einen möglichen Raketenangriff auf russisches Gebiet.

So sei etwa in der Region Samara eine Ausschreibung veröffentlicht worden, in der es um Abdichtungsarbeiten für einen Luftschutzbunker ging. In der gleichen Region sei Klage gegen ein örtliches Unternehmen eingereicht worden, um es dazu zu zwingen, seinen – inzwischen zivil genutzten – Luftschutzbunker zu sanieren. Allerdings habe es dort in der Klageschrift geheißen, dass das Bauwerk „für einen schnellen Übergang“ vom jetzigen Verwendungszweck hin zum Schutz der Bevölkerung ungeeignet sei.

Ein Experte sagte der Zeitung zu den Bunkern in Samara, die einst für die russische Elite vorgesehen worden seien, dass es nicht schwierig sei, sie wieder für den Schutz der Bevölkerung herzurichten. Die Orte seien fertig, man könne sich dort jetzt verstecken.

Dass einstigen Bunkern im russischen Angriffskrieg wieder eine Bedeutung zukommt, ist aber nicht nur auf russischer Seite der Fall. Während Russland deren Zustand offenbar prüft, werden sie in der Ukraine ganz aktiv genutzt – und zwar von der Zivilbevölkerung selbst.

So hatten wir beispielsweise Anfang März in unserem Newsletter über das Dorf Lutsch berichtet, in dem ein Bunker aus der Zeit des Kalten Krieges steht (hier können Sie das noch einmal nachlesen). Dort haben sich die Bewohner zusammengetan, um in diesem zu leben – und sich und ihr Leben vor den Angriffen der Russen zu schützen.

