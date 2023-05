Ukraine-Invasion Tag 446 Putins desaströses Frühjahr und die fünfte Phase des Krieges

Mit den zunehmenden ukrainischen Gegenstößen rund um Bachmut, aber auch an anderen Teilen der Front, hat die fünfte Phase des Krieges begonnen. Die russische Frühjahrsoffensive ist beendet und sie ist für Putin zu einem weiteren Desaster in diesem Krieg geworden. Die Ukraine übernimmt wieder das Heft des Handelns. Der Militäranalyst Konrad Muzyka stellt in seinem Ukraine-Newsletter am Montag fest (Quelle hier): „Die ukrainische Gegenoffensive hat begonnen.“

Da die Gegenoffensive in den nächsten Wochen das bestimmende Thema sein wird, lohnt an dieser Stelle ein kurzer Rückblick. Warum und wie ist Moskau mit seiner Winter- und Frühjahrskampagne so fundamental gescheitert?

Russland hat sein Ziel, die Ukraine dazu zu bringen, Gebiete im Osten abzutreten, nicht erreicht.

Um die Ukraine in die Knie zu zwingen, wollte Putin unter anderem die Energieinfrastruktur des Landes zerstören. Das ist nicht gelungen.

Stattdessen sind die russischen Raketenvorräte erschöpft und die Ukraine hat eine bessere Luftabwehr als zuvor.

In den vergangenen Monaten der russischen Frühjahrsoffensive hat Russland kein nennenswertes und schon gar kein strategisch wichtiges Gebiet erobern können.

Stattdessen hat Russland in dieser fruchtlosen Offensive bis zu 100.000 Soldaten durch Tod und Verwundung verloren und damit einen großen Teil derjenigen Rekruten, die im Herbst erst eingezogen wurden. Hinzu kommen die Verluste an Gerät und Munition.

All das fehlt jetzt, um die ukrainische Gegenoffensive auszubremsen.

Wohl auch wegen des ausbleibenden Erfolges haben sich die Konflikte im russischen Militär noch einmal deutlich verschärft. Kaum ein Tag vergeht, an dem Söldnerchef Prigoschin nicht über die Generäle in Moskau schimpft und so ihre Autorität untergräbt.

Auch an der Front kommt es zu Konflikten zwischen Einheiten der regulären russischen Armee und Wagner-Söldnern. Das untergräbt die Kampfmoral zusätzlich.

Dem gegenüber steht eine besser ausgerüstete und besser ausgebildete ukrainische Armee. Während Putin seine Armee in den vergangenen Monaten geschwächt hat, hat Selenskyj sie gestärkt.

Das Fazit: Russland ist mit seinen militärischen Plänen in den vergangenen Monaten spektakulär gescheitert.

Russlands Scheitern markiert dabei die vierte Phase des Krieges. Die dritte war geprägt von den erfolgreichen ukrainischen Offensiven in Cherson und Charkiw im vergangenen Jahr; die zweite von der erfolgreichen russischen Offensive in den Städten Sjewjerodonezk und Lyssytschansk, die erste vom Kampf um Kiew, den Russland verlor.



Wie Russland nach diesem Frühjahr noch einmal in die Offensive kommen will, ist schwer vorstellbar. Vorerst aber ist es an der Ukraine zu zeigen, ob sie mit ihrer Offensive erfolgreicher ist.

