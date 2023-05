Ukraine-Invasion Tag 448 Russen können Kiews Offensive rund um Bachmut bisher nicht stoppen

Eine knappe Woche läuft die Offensive der Ukraine an den Flanken von Bachmut nun schon. In den vergangenen Stunden haben Kiews Truppen weitere 500 Meter Gelände zurückerobert, wie ein Armeesprecher bekannt gab. Das erscheint auf den ersten Blick wenig, aber angesichts der Tatsache, dass die russischen Truppen zuletzt an manchen Tagen nur noch 100 Meter Boden gutmachten, ist das durchaus beachtlich. Die in den vergangenen Tagen eroberten rund 20 Quadratkilometer um Bachmut konnten die Ukrainer laut eigenen Angaben bisher halten.

Die „New York Times“ konnte mit einigen Kämpfern aus Bachmut sprechen. Andriy Biletsky, ein ukrainischer Oberst, erzählte den Reportern (Quelle hier): „Wenn du dich zurückziehen musst, ist es sehr schwierig, den Feind aufzuhalten.“ Noch könne man aber nicht sagen, ob der ukrainische Vorstoß insgesamt erfolgreich sein würde. „Wir müssen sehen, ob es eine Kettenreaktion gibt und wir fünf, sechs oder sogar sieben Siege erreichen können.“

Die Kämpfe in Bachmut selbst sind inzwischen so heftig, dass nur noch ins Gefecht geschickt wird, wer sich freiwillig meldet. „Wer Bachmut betritt, weiß, dass er vielleicht nicht zurückkommt“, sagten Soldaten der NYT. Das Ziel der Ukrainer ist dabei immer noch, möglichst viele russische Einheiten zu binden, die dann woanders fehlen. Moskau hat inzwischen Verstärkung in die Umgebung von Bachmut geschickt.

Im Südwesten stehen die Ukrainer laut Berichten kurz vor dem Dorf Klischtschijiwka, das Russen am 20. Januar eroberten. Der Ort befindet sich auf einer Anhöhe und ist strategisch wichtig, weil sich von ihm aus das Umland kontrollieren lässt. Eine Einnahme wäre ein erster signifikanter Erfolg des ukrainischen Gegenstoßes im Donbass.

