Ukraine-Invasion Tag 456 Wo trotz der Sanktionen mit russischem Gold gehandelt wird

Russland unterliegt zwar aufgrund des Krieges in vielen Ländern Sanktionen. Doch immer wieder zeigt sich, dass es das Land schafft, etwa Chips und andere für die Kriegswirtschaft wichtige Komponenten weiter ins Land zu bringen. Und der Handel läuft auch auf anderen Wegen weiter – so wie beim Gold.



Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet nun, dass sich die Vereinigten Arabischen Emirate zu einem wichtigen Handelszentrum für russisches Gold entwickelt hätten, seit es die Sanktionen gibt (Quelle hier). Demnach sollen die Emirate seit Kriegsbeginn 75,7 Tonnen des Edelmetalls aus Moskau importiert haben – im Vergleich zu 1,3 Tonnen im Jahr 2021. Reuters beruft sich dabei auf russische Zollunterlagen.

Die nächstgrößten Importeure von russischem Gold sind laut dem Bericht China und die Türkei, die im gleichen Zeitraum rund 20 Tonnen einführten.



Vor dem Krieg war russisches Gold vor allem nach London geliefert worden, einer Drehscheibe für den Handel mit dem Edelmetall. Inzwischen ist die Einfuhr verboten.



Ein OSZE-Experte äußerte gegenüber Reuters aber die Befürchtung, dass weiterhin russisches Gold nach Europa oder in die USA gelangen könnte – indem es ein- und umgeschmolzen werde, um die ursprüngliche Herkunft zu verschleiern. Ein Manager, dessen Firma russisches Gold an die Vereinigten Arabischen Emirate liefert, sagte Reuters dementsprechend, dass dies für Raffinerien bestimmt sei, in denen es eingegossen werden soll.

