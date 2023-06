Ukraine-Invasion Tag 483 Minen am AKW in Saporischschja – wie weit geht Putin?

Nach der Sprengung des Kachowka-Staudamms könnte es die nächste, die ganz große Katastrophe sein: Eine Explosion im AKW nahe der Stadt Saporischschja, des größten Kernkraftwerks in Europa. Wie der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, Kyrylo Budanow, am Montag erklärte, sollen russische Truppen das Kraftwerk vermint haben.

Das erinnert an Szenarien, die im vergangenen Jahr kursierten, als die Russen das AKW als Gefechtsbasis nutzten; wohl wissend, dass die Ukrainer dort nur eingeschränkt bis gar nicht zurückschießen konnten (hier der Bericht aus dem vergangenen Juli). Wochenlang kämpfte die Internationale Atomenergiebehörde um Zugang zum Kraftwerk, in dem die ukrainische Belegschaft teilweise in Geiselhaft gehalten wurde.

Sicherlich: Einen Nachweis, dass Russland das Kraftwerk vermint hat, gibt es nicht und wird es wohl nicht geben. Falls dort etwas vorfällt, wird Moskau die Verantwortung erneut Kiew zuschieben, wie schon beim Kachowka-Vorfall. Aber darauf, dass Kremlherrscher Wladimir Putin Skrupel hat, das AKW als Waffe einzusetzen, wenn sich die ukrainischen Truppen von Nordosten dem Kraftwerk nähern, sollte man jedenfalls nicht setzen.

Zu den möglichen Bedrohungen erklärte der österreichische Risikoforscher und AKW-Experten Nikolaus Müllner im Gespräch mit dem Tagesspiegel:



„Falls es um eine Verminung des Kühlteichs gehen sollte, hätte man ein ernsthaftes Problem. Dann müsste man sich einen Notbetrieb überlegen für die Kühlung ... wenn ich die Kühlung verliere über hinreichend lange Zeit, kommt es zu einer Kernschmelze. Eventuell könnte man mit Tankwagen eine Zeit lang für Ersatz sorgen. Aber auch das müsste vorbereitet werden.“

