Ukraine-Invasion Tag 489 „In drei Wochen mehr Gebiet erobert als Russland in sechs Monaten“

Die ukrainische Gegenoffensive läuft nun seit drei Wochen. Wie erfolgreich sie bisher ist und ob Kiew zufrieden mit dem Stand sein kann, ist bei Experten umstritten. Allerdings, wie der britische Verteidigungsminister Ben Wallace am Montag zu Protokoll gab: „Im Rahmen ihrer Sommerkampagne zur Rückeroberung illegal besetzter Gebiete hat die Ukraine bereits rund 300 Quadratkilometer zurückerobert. Das ist mehr Territorium als Russland in seiner gesamten Winteroffensive erobert hat.“

Er gab zwar keinen Vergleichswert für die russische Offensive an, aber zur Einordnung: Im Februar lagen die Geländegewinne der Russen bei rund 85 Quadratkilometern (andere Quellen - z. B. hier - sprechen allerdings von 230 Quadratkilometern und damals war Bachmut noch in ukrainischer Hand).

Am Ende ist aber auch klar: Der Erfolg der Gegenoffensive wird - auch bei den westlichen Verbündeten - nicht in einzelnen Quadratkilometern gemessen, sondern an der Rückeroberung weiterer Landstriche. Und die könnte noch etwas auf sich warten lassen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach in seiner nächtlichen Videoansprache jedenfalls von einem „glücklichen Tag“. Am Montag seien die ukrainischen Truppen überall vorangekommen, erklärte er.

