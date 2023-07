Ukraine-Invasion Tag 497 Greift Putin nach Prigoschins Firmen-Imperium?

Der Wagner-Aufstand ist vorüber, Chef Jewgeni Prigoschin soll sich im Exil in Belarus befinden. Und dennoch beschäftigt die Meuterei weiterhin Moskau. So nimmt Russland Prigoschin offenbar nicht mehr in die finanzielle Verantwortung für die durch den Aufstand entstandenen Schäden, berichtet das ISW heute (mehr dazu in unseren Nachrichten des Tages). Auf der anderen Seite aber soll Präsident Wladimir Putin deutlich am Imperium des Söldner-Chefs rütteln, wie der „Guardian“ berichtet (Quelle hier).

Die Zeitung listet einige Maßnahmen des Kremls seit Beginn des Aufstands auf, die darauf hindeuten könnten. So berichtet der „Guardian“, dass am 24. Juni, als die Wagner-Söldner einen russischen Militärstützpunkt einnahmen, Mitglieder der föderalen Sicherheitsdienste ein Hauptquartier von Prigoschins Imperium in St. Petersburg gestürmt und Dokumente sowie Rechner der Patriot-Gruppe beschlagnahmt hätten.

Die Medien-Holding ist das Herzstück von Prigoschins Informationsimperium und hatte sowohl kremlfreundlich und stark nationalistisch als auch positiv über die Wagner-Gruppe berichtet. Am Freitag wurde demnach schließlich der Betrieb von Patriot eingestellt.

Außerdem habe Putin in der vergangenen Woche angedeutet, dass Prigoschins Finanzen untersucht werden könnten, schreibt die Zeitung weiter. In einer Rede vor Militärs soll er gesagt haben, dass nicht nur Wagner selbst, sondern auch dessen Catering-Unternehmen fast zwei Milliarden Dollar an militärischen Aufträgen erhalten hätten. „Ich hoffe, dass niemand etwas oder nicht viel gestohlen hat, aber wir werden das klären“, soll Putin hinzugefügt haben.

In dem Bericht heißt es auch unter Berufung auf unabhängige russische Medien, dass Firmen des Wagner-Chefs nach dem Aufstand Catering-Aufträge verloren hätten.

Das dritte Beispiel, das der „Guardian“ nennt: Die Behörden sollen versuchen, Prigoschins Trollfabrik, die Internet Research Agency, zu übernehmen. So hätte eine Gruppe, die Trolle im Netz aufspürt, festgestellt, dass Tausende von Konten, die zuvor noch positive Kommentare auf Social Media über Wagner abgesetzt hatten, nun negativ kommentierten. Einem Experten zufolge deute das darauf hin, dass Moskau zumindest einige Trollfabriken Prigoschins unter seine Kontrolle gebracht hätte.

Wie es insgesamt für die Wagner-Truppe weitergehen könnte, das können Sie übrigens in einem Gastbeitrag lesen, den Sie in unseren Leseempfehlungen finden.

