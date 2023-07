Ukraine-Invasion Tag 513 Plant Russland einen großangelegten Überraschungsangriff?

Es waren fast unglaubliche Zahlen, die das ukrainische Militär vor einigen Tagen öffentlich machte: Russland würde im Osten der Ukraine rund 100.000 Soldaten und fast 1000 Panzer für eine großangelegte Offensive auf die Stadt Kupjansk zusammenziehen.

Der Ort, der einst 30.000 Einwohner zählte und strategisch günstig in der nordöstlichen Region Charkiw liegt, war erst im vergangenen Herbst von den Ukrainern zurückerobert worden. Das war auch ein Grund dafür, dass die russische Winteroffensive nicht über einige kleinere Gebietsgewinne und Bachmut herauskam – es fehlte schlicht an der zweiten Front im Norden.

Nun soll Russland also dabei sein, einen Gegenangriff zu starten, um der ukrainischen Gegenoffensive im Süden und um Bachmut etwas entgegenzusetzen. Fraglich ist allerdings, ob es die russischen Truppen in dieser Zahl im Norden überhaupt gibt. Die Zahl würde wohl einem Drittel der aktuell insgesamt von Russland in der Ukraine eingesetzten Soldaten entsprechen. Das würden dementsprechend auch bedeuten, dass die Soldaten beim Verteidigungskampf gegen die Ukrainer an anderen Stellen der Front fehlen.

Der Kriegsreporter David Patrikarakos war kürzlich in Kupjansk (Quelle hier) und berichtet, dass die Kämpfe um die Stadt zuletzt stark zugenommen hätten. Zwar hätten die Ukrainer die Zahl der russischen Truppen wohl übertrieben, aber die Stärke der Russen in der Gegend sei größer, als man erwarten könne.

Das Ziel der Russen wohl: Einen möglichen Erfolg der Ukrainer in Bachmut, das Kiews Truppen nun so weit umzingelt haben, dass das Halten der Stadt für die Russen schwer wird, mit eigenen Erfolgen im Norden aufzuwiegen. Wenigstens wird der russische Vorstoß die Ukrainer nicht unvorbereitet treffen.

