Ukraine-Invasion Tag 525 Kiew entscheidet das Artillerie-Duell zunehmend für sich

Zu den aus militärischer Sicht erstaunlichen Entwicklungen in diesem Krieg gehört auch das Kräfteverhältnis der Artillerie. Auf sie sind die russische und die ukrainische Armee in der Offensive angewiesen. Die Geschütze bereiten mit fast ununterbrochenen Salven die Angriffe der Infanterie vor und sichern Vorstöße später ab. „feuerbasiert“, nennen Experten das Vorgehen im Gegensatz zum „bewegungsbasierten“ Vorgehen der westlichen Armeen.

Die unterschiedlichen Militärdoktrinen im Osten und Westen führten auch zum großen Nachteil, den die Ukrainer bei der Artillerie über Monate hatte. Sie war sowohl bei den Geschützen als auch bei den Geschossen stark unterlegen. Der Westen konnte lange nicht genug Munition liefern, schlicht, weil seine Armeen keine großen Lagerbestände hatten.

Zuletzt berichtete der Spiegel, dass die Bundeswehr insgesamt nur 20.000 Geschosse auf Lager hat. Zum Vergleich: In der Hochzeit der russischen Sommeroffensive 2022 im Osten der Ukrainer verschossen Putins Truppen bis zu 40.000 Granaten – pro Tag. Weite Teile der Ostukraine gleichen inzwischen einem riesigen Kraterfeld. Die Ukraine musste sich lange Zeit mit einer Rate von 2000 Schuss pro Tag behelfen.

Ein Jahr später hat sich das Kräfteverhältnis zumindest bei der Artillerie gedreht. Russland muss durch den hohen Munitionsverbrauch im vergangenen Jahr und durch die ukrainischen Angriffe auf Depots Munition rationieren. Die Ukraine verschießt derzeit 8000 Geschosse pro Tag, vor allem um gegnerische Artilleriesysteme zu zerstören und die Verteidigungslinien der Russen zu schwächen.

Die Frage ist: Wird das so bleiben? Russland will pro Jahr eine Million Geschosse für seine Artillerie produzieren, sagt der Militäranalyst Konrad Muzyka. Aber auch der Westen hat auf die „feuerbasierte“ Kriegsführung der Ukraine reagiert. Allein das deutsche Unternehmer Rheinmetall plant, die Produktion auf 600.000 Geschosse pro Jahr hochzufahren. Aus den USA könnten aktuell 300.000 Stück pro Jahr kommen und 2025 schon mehr als eine Million. Zumindest hier dürfte also Putins Plan für einen langen Krieg nicht aufgehen.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages