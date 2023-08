Ukraine-Invasion Tag 533 Wie sich die Musik in der Ukraine seit dem Krieg gewandelt hat 

Es war nur wenige Monate nach Beginn des russischen Kriegs gegen die Ukraine, als die Band Kalush Orchestra 2022 den Eurovision Song Contest gewann – ein europäisches Zeichen der Solidarität mit dem angegriffenen Land. Welche Rolle Musik nicht nur damals, sondern bis heute angesichts des Krieges in der Ukraine spielt, darüber hat die „Washington Post“ nun geschrieben (Quelle hier).

Die Zeitung hat unter anderem mit Maria Kvitka gesprochen. Die 30-Jährige, die vor dem Krieg als Kostümbildnerin arbeitete, hat im vergangenen Jahr die ukrainische Version der Talentshow „The Voice“ gewonnen. Aus Sicherheitsgründen war die Show damals in einer U-Bahn-Station aufgezeichnet worden. Kvitka sagt, sie habe in Volksliedern, die sie gesammelt hatte, Zuflucht gesucht, als der Krieg begann: „Es war wie eine Therapie für mich.“

Die Sängerin, so schreibt die „Washington Post“, ist eine von vielen neuen Künstlern, die während des Krieges in der Ukraine aufgekommen sind. Sie versuchen, ukrainische Traditionen wiederzubeleben, die Truppen an der Front moralisch zu unterstützen und den Menschen im Land Mut zu machen. „Mit dem Krieg war plötzlich alles unter Beschuss. Jetzt wollen die Menschen ihre Wurzeln und Traditionen bewahren. Früher hat sich niemand darum gekümmert“, sagt Kvitka.

Es fand ein Wandel statt: In Radiosendern sind russische Lieder verboten, stattdessen gibt es Kampflieder etwa über die Schlacht von Bachmut. Bands, die früher in Russland auftraten, kappten ihre Verbindungen dorthin. Sänger, die vorher auf Russisch sangen, übersetzten ihre Lieder ins Ukrainische und veröffentlichten sie neu.

Auch der ukrainische Liedermacher Taras Borovok hat sich mit dem Krieg neu orientiert. Statt an die Front ging der Oberstleutnant ins Studio. Er und sein Team produzieren Musikvideos, um Ukrainer zum Eintritt in die Armee zu ermutigen oder Lieder zum Gedenken an gefallene Soldaten. Diese werden über Lautsprecher an der Front gespielt. Er sagt, nach 18 Monaten habe das Interesse an militärischen Inhalten in der Musik nachgelassen, aber sie seien immer noch relevant.

Zunehmend, so heißt es in dem Artikel, versuchten ukrainische Künstler daher, die Menschen von den Schrecken des Kriegs abzulenken. Sie schreiben vermehrt Lieder über Liebe und Freude. So wie die Band Onuka, die von der Musikerin Nata Schytschenko und ihrem Produzenten gegründet wurde. „Ich denke, dass die Menschen jetzt nicht nur Lieder über Trauer und Sieg brauchen, sondern auch ein Ventil, um ihre Gefühle mitzuteilen“, sagt sie der „Washington Post“.

