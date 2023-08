Ukraine-Invasion Tag 539 USA fordern von Iran offenbar Stopp von Drohnen-Verkauf an Russland

Offiziell bestreitet der Iran, dass er Drohnen an Russland für den Angriffskrieg gegen die Ukraine schickt. Doch Experten hatten immer wieder Trümmerteile in der Ukraine nachgewiesen. Inzwischen baut Russland die Kamikaze-Drohnen auch nach, wie erst heute das britische Verteidigungsministerium in seinem Geheimdienst-Update schrieb.

Aber wie hindert man den Iran daran, die Fluggeräte nach Russland zu senden? Die USA unternähmen diesbezüglich zumindest einen Versuch, berichtet die „Financial Times“. Demnach sei das Drängen auf einen Verzicht der Lieferung von Drohnen und ihrer Ersatzteile Teil von bilateralen Verhandlungen über eine umfassendere „schriftlose Verständigung“.

Gemeint ist, dass die Regierung Biden dies zum Thema bei indirekten Gesprächen mit Teheran in Katar und dem Oman gemacht habe, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen der Zeitung sagten. Die Gespräche hatten parallel zu den Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch zwischen dem Iran und den USA stattgefunden.

Angeblich, so sagte ein iranischer Beamter der Zeitung, habe Teheran Moskau mehrfach aufgefordert, auf einen Einsatz der Drohnen in dem Konflikt zu verzichten, aber Washington habe konkretere Schritte diesbezüglich gefordert. Noch einmal angemerkt: Offiziell bestreitet Teheran die Lieferung.

Ob es aber zu einer solchen informellen Vereinbarungen zwischen den beiden Ländern kommt, ist offen. Falls ja, wäre dies ein Durchbruch für die US-Regierung in Bezug auf den Iran. Washington versucht bereits seit mehr als zwei Jahren in indirekten Gesprächen, das Atomabkommen von 2015 wiederzubeleben.

