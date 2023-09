Ukraine-Invasion Tag 559 Ein ukrainischer Soldat spricht über die Schwächen der Nato-Ausbildung

Die russischen Angriffswellen ganz im Osten der Ukraine sind inzwischen abgewehrt, größere Gebietsgewinne gab es für Moskaus Truppen in den vergangenen Wochen dabei wenige. Die Gefechte im Osten spielten in der Berichterstattung kaum eine Rolle, zu sehr lag die Konzentration auf den Ereignissen im Süden.

Auf ukrainischer Seite kämpfen im Osten vielfach Rekruten ohne jegliche militärische Erfahrung, aber mit einigen Wochen Ausbildung bei westlichen Armeen, auch in Deutschland. Das ukrainische Nachrichtenportal „Kyiv Independent“ (Quelle hier) hat nach der russischen Offensive mit einigen von ihnen gesprochen. Viele sind von den Ereignissen des russischen Angriffs traumatisiert. Einer von ihnen, genannt Ihor, berichtet, wie die Russen die ukrainische Verteidigungsposition in einem Dorf mit Drohnen ausgespäht hätten.

Dann sei der Angriff mit Granaten und Artillerie erfolgt, die einzige Verbindungsstraße sei so abgeschnitten worden. Verstärkung, Nachschub oder gar die Evakuierung Verwundeter seien nicht mehr möglich gewesen. Dann hätte eine Gruppe russischer Elitesoldaten angegriffen. Ihors Einheit konnte sie zwar abwehren, aber mit hohen Verlusten. „Ich habe dort Waffenbrüder verloren“, sagt Ihor. „Ich war seither nicht mehr dort und will auch nicht mehr zurück. Was ich dort erlebt habe, war das reinste Chaos.“

Ihor absolvierte seine Kurzausbildung in Deutschland. Vor allem lobt er den Kurs in medizinischer Notfallhilfe – Standard in westlichen Armeen, aber kaum gelehrt in postsowjetischen Armeen. Allerdings würden die westlichen Ausbilder sie auf den falschen Krieg vorbereiten, keiner habe eine Ahnung, wie in der Ukraine gekämpft werde. Es gebe keine Lufthoheit und auch keine Waffenüberlegenheit. Die Infanterie kommt in der westlichen Militärdoktrin erst am Schluss in den Kampf, in der Ukraine meist zuerst.

„Ein Nato-Infanterist weiß, dass er unterstützt wird, und kann in der Gewissheit vorrücken, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht getötet oder verstümmelt wird“, sagt Ihor. Das sei im Krieg gegen Russland anders. In der Ukraine gehe es vor allem darum, gegnerische Schützengräben zu erobern, im Training habe man den Stadtkampf geübt. Sein Wunsch: Die westlichen Ausbilder sollten Zeit in der Ukraine verbringen, um das Training besser auf die Situation vor Ort abzustimmen. Auch hätten die Übersetzer beim Training häufig keine militärischen Kenntnisse, was es schwierig mache, Kommandos korrekt zu verstehen und zu üben.

Wie der „Kyiv Independent“ schreibt, teilen viele Soldaten in anderen Einheiten Ihors Erfahrung. Nato-Vorgaben für Manöver mit kleinen Gruppen könnten kaum umgesetzt werden, weil es an Luft- und Artillerieunterstützung fehle. Ein vom „Kyiv Independent“ zitierter ehemaliger US-General teilt die Einschätzung, dass die Ausbildung in westlichen Staaten für ukrainische Soldaten noch nicht perfekt sei. Allerdings sei sie besser, als das, was die ukrainische Armee derzeit bieten könne.

