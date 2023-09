Ukraine-Invasion Tag 583 Russische Offensive in der Ostukraine kommt zum Erliegen

Sie war von ukrainischer Seite groß angekündigt worden: Russland habe knapp 100.000 Mann und große Mengen an Panzern im Nordosten zusammengezogen, um eine große Offensive durchzuführen, meldete das ukrainische Militär Mitte Juli. Das Ziel: ein Vorstoß in der Region Luhansk und Charkiw, auch um die Ukrainer von ihrem Vormarsch im Süden abzubringen.

Inzwischen ist klar: Die ganz große Offensive der Russen hat es nie gegeben, in den vergangenen Wochen liefen stetige Angriffe, die aber kaum größere Gebietsgewinne brachten. Damit steht die Gegend prototypisch für die Ereignisse an der Front insgesamt: Seit dem 1. Januar konnte nur eine Fläche von der Hälfte des Saarlandes von Russen erobert oder von den Ukrainern zurückerobert worden; die Russen hatten dabei im August sogar etwas größere Gewinne, wie die „New York Times“ analysiert hat.

Dabei waren die Verluste auf russischer Seite im Norden enorm, glaubt man ukrainischen Quellen. Ob die ukrainische Meldung über den Truppenaufmarsch auf falschen Informationen beruhte oder eine absichtlich falsche Fährte der Militärs in Kiew war, lässt sich nicht beantworten. Jedenfalls verlegte das ukrainische Militär in der Folge Verbände in den Nordosten, auch auf Kosten der Offensive im Süden; was zu teils harscher Kritik aus den USA führte.

Nun scheint Russland seine Offensivaktivitäten im Nordosten weitgehend einzustellen. Wie der US-Thinktank „Institute for the Study of War“ (ISW) in seiner täglichen Lageanalyse schreibt, habe es an der Front im Norden am Donnerstag nur einen größeren russischen Angriff gegeben. Stattdessen nähmen die Luftschläge zu, die von Flugzeugen aus sicherer Entfernung geführt würden.

Das ISW folgert daraus, dass Russland Truppen in Richtung Süden abziehen musste, um die ukrainische Offensive dort zu bremsen. Die Offensivkapazitäten Moskaus seien damit im Nordosten erschöpft. Das wiederum ist eine gute Nachricht für die Ukrainer. Sie können die Russen in der Gegend jetzt unter Druck setzen.

Der russische Generalstab wird dann entscheiden müssen, wo er noch verbliebene Reserven einsetzt. Damit ist auch klar, dass Russland jetzt an der gesamten, mehrere hundert Kilometer langen Front vom Fluss Dnepr bis nach Luhansk und Charkiw in der Defensive ist.

