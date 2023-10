Ukraine-Invasion Tag 596 Russland startet größten Angriff seit Monaten – bisher mit überschaubarem Erfolg

Russland hat am Dienstag den wohl größten Angriff auf ukrainische Positionen seit Monaten gestartet. Das Ziel: die von den Ukrainern bisher erfolgreich verteidigte Stadt Awidijiwka im Donbass einzukesseln. Der ukrainische Generalstab erklärte, die Sturmangriffe seien abgewehrt worden - 13 Attacken bei Awidijiwka selbst, 10 Attacken nahe dem etwas nördlicher gelegenen Dorf Stepowe. Laut Berichten in den sozialen Netzwerken sind die russischen Verluste groß.

Awdijiwka liegt nur gut 15 Kilometer von der größeren Stadt Donezk entfernt und ist seit 2014 Frontstadt, als im Osten die Kämpfe zwischen den von Moskau geführten Separatisten und der ukrainischen Armee begannen. Schon als Russland im Frühjahr 2022 in die Ukraine einmarschierte, hatte die Stadt noch rund 30.000 Einwohner, inzwischen harren wohl nur noch ein paar hundert Zivilisten aus.

Die russische Offensive soll nach Einschätzung von Militärexperten Druck von anderen Frontabschnitten nehmen und ukrainische Kräfte binden. Der Militärverwaltungschef von Awdijiwka, Witalij Barabasch, nannte die russischen Angriffe die schwersten seit Beginn der Invasion im Februar 2022. Dabei seien am Dienstag etwa 60 Panzer eingesetzt worden. Allein am Mittwoch seien 23 Raketen auf das Stadtgebiet abgefeuert worden. Russische Quellen berichteten von Geländegewinnen nördlich von Awdijiwka, Durchbrüche gibt es aber bisher wohl keine.

Was den Vorstoß besonders macht: Russland nutzte viele Dutzend Fahrzeuge und Panzer sowie Luftunterstützung, um schnell voranzukommen und die ukrainischen Positionen zu überrennen. Bisher nutzte die russische Armee eher Infanterieangriffe auf ukrainische Positionen, so wie in Bachmut im Frühjahr. Wer jetzt denkt, dass ihm das bekannt vorkommt: Eine ähnliche Taktik wie die Russen jetzt wandten die Ukrainer am Anfang ihrer Gegenoffensive im Juni an – und damals wie heute halten sich die Erfolge in Grenzen.

Denn ähnlich wie die Ukrainer im Juni bleiben die Russen in Awdijiwka in Minenfeldern hängen und werden durch ukrainische Artillerie gebremst. Drei russische Bataillone sollen so größere Mengen ihrer Fahrzeuge verloren haben, von 36 bis 60 Fahrzeugen ist die Rede. Unklar ist, wie viel Ressourcen Russland noch hat, um in den kommenden Tagen weiter in der Gegend anzugreifen.

