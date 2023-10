Ukraine-Invasion Tag 597 Russischer Großangriff im Donbass – Putins Verblendung oder schlechtes Zeichen für die Ukraine?

Der russische Großangriff auf die schwer gesicherte ukrainische Stadt Awdijiwka läuft nun den vierten Tag. Nachgewiesen ist anhand von Foto und Videoaufnahmen inzwischen, dass Russland möglicherweise bis zu 60 Fahrzeuge verloren hat bei dem Angriff, mehrere hundert Soldaten sollen gestorben sein – in manchen Berichten heißt es sogar, bis zu 1000 russische Soldaten seien verletzt oder getötet worden.

Ein immenser Preis, bei – so sieht es auch heute noch aus - überschaubaren Geländegewinnen. 4,5 Quadratkilometer sollen es bisher sein (Quelle hier). Die Frage ist nun: warum macht die russische Armee so etwas? Es gibt zwei Möglichkeiten. Eine ist gut für die Ukraine, die zweite weniger.

Möglichkeit eins: Putin hat seinen Generälen ein Ultimatum gesetzt, bis zum Winter einen militärischen Erfolg vorzuweisen. Awdijiwka wäre ein gutes, prestigeträchtiges Ziel, hält es doch seit Jahren (der Ort wurde mit Beginn des russischen Krieges im Jahr 2014 Frontstadt) den russischen Angriffen stand. Außerdem ragt der Ort wie eine Tasche in die Front. Um den Frontverlauf zu begradigen liegt es nahe, Awdijiwka anzugreifen. In diesem Fall würde sich wiederholen, was in diesem Krieg schon oft passiert ist: Das russische Militär handelt politisch. Für geringe militärische Erfolge wird eine große Zahl an Soldaten geopfert. Das wiederum schwächt die russische Position in der gesamten Ukraine.

Möglichkeit zwei ist weniger gut für die Ukraine. Demnach kann sich die russische Armee den verlustreichen Angriff „leisten“. Sprich, die Kräfte werden in anderen Abschnitten der Front nicht gebraucht. Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass die Russen relativ sicher sind, die ukrainische Offensive im Süden des Landes mit den Kräften dort in Schach halten zu können. Was wiederum bedeuten würde, dass im Süden in Bezug auf ukrainische Geländegewinne in den kommenden Wochen wenig zu erwarten ist.

