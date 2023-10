Ukraine-Invasion Tag 600 Auf einmal klingt Putin kleinlaut

Es ist die größte russische Offensive seit Monaten, aber der russische Präsident Wladimir Putin will sie lieber nicht so nennen. Als „aktive Verteidigung“ umschrieb er den Vorstoß im Raum Awdijiwka gar etwas kleinlaut am Wochenende (mehr zum Konzept der „aktiven Verteidigung“ an dieser Stelle).

Aber Putins Worte sind ausnahmsweise mal treffend. Denn es scheint nach einer Woche heftigster Kampfhandlungen so, dass Moskaus Truppen von den Ukrainern ausgebremst und sogar aus eroberten Gebieten westlich und nördlich der Stadt zurückgedrängt wurden.

Zum Hintergrund: Das Ziel der russischen Truppen war es wohl, die schwer befestigte Stadt Awdijiwka mit mehreren Brigaden (eine Brigade hat als Sollstärke bis zu 3000 Soldaten) zu erobern – das wäre ein prestigeträchtiger Erfolg für Putin vor dem Winter. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die Ukraine in diesem Jahr noch überhaupt keine größere Zurückeroberung bekannt geben konnte.

Immerhin schaffte es das russische Militär zu Beginn, darauf deuten die Anfangserfolge dieses Angriffs hin, die Ukrainer zu überraschen. Das ist durchaus eine Leistung, wenn man bedenkt, dass es sich um eine vergleichsweise große Streitmacht handelt; die ukrainischen und russischen Angriffe werden normalerweise von kleinen Infanterieteams durchgeführt. Allerdings gelang es den Ukrainern schnell, die Vorstöße zu bremsen, indem sie die ersten Wagen aus den Offensivkolonnen zerstörten, teilweise mit Raketen, teilweise mit Drohnen. Viele Fahrzeuge verloren die Russen, als sie über Felder ausweichen wollten und in Minengürteln landeten.

Laut einem ukrainischen Reserveoffizier hat sich Russland nun darauf verlegt, Awdijiwka in Grund und Boden zu bomben. Will der Kreml die Stadt erobern, wird er um eine weitere Offensive mit Bodentruppen aber nicht herumkommen.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: