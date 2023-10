Ukraine-Invasion Tag 611 Kiews Offensive bringt 90 Meter Gebietsgewinn pro Tag

In den vergangenen Wochen ist wieder mehr Dynamik in das Geschehen an der Front gekommen. Russland startete im Donbass einen Großangriff, die Ukraine verstärkt ihre Brückenköpfe am linken Dnepr-Ufer und rückt dort langsam auf die ufernahen Siedlungen und Städte vor.

Gleichzeitig scheint die Lage an anderen Teilen der Front nahezu eingefroren. Die Ukrainer kommen im Süden hinter Robotyne nur noch sehr langsam voran, die Russen wiederum sind im Nordosten weitgehend ausgebremst worden.

All das bedeutet aber nicht, dass es für eine Partei große Gebietsgewinne gab oder gibt. Für die ukrainische Seite haben die Experten des US-Think-Tanks „Center for Strategic and International Studies“ (Csis) den Fortschritt des Sommers zuletzt in einem ausführlichen Briefing vermessen. Das Ergebnis ist ernüchternd.

Die Csis-Experten schreiben: „Die ukrainischen Streitkräfte behalten die Initiative in diesem Krieg, kamen aber auf dem Höhepunkt ihrer Sommeroffensive an der Südfront im Durchschnitt nur 90 Meter pro Tag voran. Russlands umfangreiche Befestigungen – darunter Minenfelder, Grabennetze und Unterstützung durch Artillerie, Kampfhubschrauber und Starrflügler – haben die ukrainischen Vorstöße gebremst. Insbesondere hat Russland die Größe seiner Minenfelder in einigen Gebieten von 120 auf 500 Meter ausgeweitet, wodurch die Ukraine heute das am stärksten verminte Land der Welt ist.“ (Quelle hier)

Was daraus folgt? Für die Csis-Experten ist das klar. Ihrer Analyse nach sind bedeutsame militärische Fortschritte der Ukraine immer noch möglich. Voraussetzung ist, dass Kiew weiter vom Westen militärisch unterstützt wird. Genau das ist längst nicht ausgemacht. Der neue Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson, will nicht ohne weiteres neue Hilfen für die Ukraine gewähren, ließ er gestern verlauten. Die EU wiederum hängt bei ihren Versprechen für Artilleriemunition hinterher, Ungarn und die Slowakei fordern gar eine völlig neue Ukraine-Politik. Es sind ungewisse Zeiten für Kiew.

Die wichtigsten Meldungen des Tages: