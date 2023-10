Ukraine-Invasion Tag 615 „Ich will einfach nur nach Hause, ich bin so müde“

Es ist ein mühsamer Kampf um teils nur wenige Kilometer, den die Ukrainer seit Beginn ihrer Gegenoffensive führen. Erst gestern hatte der Generalstab in Kiew vermeldet, dass die heftigen Gefechte an der fast 1000 Kilometer langen Front im Osten und Süden der Ukraine weitergingen. Allein am Sonntag seien 40 russische Sturmangriffe abgewehrt worden.

Dass der anhaltende Abwehrkampf gegen die russischen Invasoren immer mehr an den Kräften der Soldaten, die diesen Kampf überleben, zehrt, darüber berichtet der „Kyiv Independent“ in einem aktuellen Beitrag (Quelle hier). Die Reporter haben mit mehreren Soldaten an der Front gesprochen. Diese seien erschöpft in Anbetracht des täglichen Leids und trügen Schuldgefühle mit sich herum, weil sie überlebt hätten.

Angesichts der Probleme, im Gebiet Donezk voranzukommen, sagen die Soldaten der Zeitung, dass sie nicht mit einem Durchbruch in naher Zukunft rechneten und es entsprechend schwer zu verkraften sei, kein Ende der Kämpfe absehen zu können. „Sie können sich nicht vorstellen, was wir ertragen mussten“, zitiert der „Kyiv Independent“ einen Soldaten, „denn stellen Sie sich vor, von morgens bis abends zu töten - das ist schrecklich.“

„Ich habe keine Angst vor dem Tod. Aber wie viele Leute wurden getötet?“, sagte ein 41-jähriger Infanterist der Zeitung. Und er fügt hinzu: „Wann wird dieser verdammte Krieg enden? Wie viele getötete Freunde brauche ich noch?“

Andere Soldaten hätten sich ähnlich geäußert und die Lage auf beiden Seiten der Front als „Fleischwolf“ bezeichnet. „Ich will einfach nur nach Hause, ich bin so müde“, sagt der 41-Jährige noch.

Russlands Behörden haben einem Bericht zufolge die Wohnung der Familie des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj auf der Krim versteigert. Bei einer Auktion sei die Immobilie für 44,3 Millionen Rubel (440.000 Euro) versteigert worden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Mehr hier.

