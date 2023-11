Ukraine-Invasion Tag 622 Außenminister Kuleba gibt sich siegesgewiss

die vergangene Woche war für die Unterstützer der Ukraine ernüchternd. Im Umfeld des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wachsen die Zweifel, ob Kiew den Krieg noch gewinnen kann. Und auch der ukrainische Armeechef Waleri Saluschni spricht zumindest von einem Scheitern der lange geplanten Gegenoffensive im Süden der Ukraine.

Optimistischere Töte stimmt jetzt der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba im Interview mit der „Welt“ an (Quelle hier). Kuleba begründet seinen Optimismus mit der Einigkeit der ukrainischen Gesellschaft und der andauernden Unterstützung aus dem Westen. Er sagt: „Ich habe keine Zweifel, dass die Ukraine den Krieg gewinnen wird.“

Gut, das ist auch sein Job, mag man denken. Auch ein Trump-Szenario in den USA schreckt ihn demnach nicht. Die Ukraine fahre derzeit ihre Waffenproduktion deutlich hoch, und auch die Unterstützung aus Europa werde weiter kommen, glaubt er.

All das bedeute aber nicht, dass die härteste Zeit des Krieges nicht noch bevorstehe. Kuleba erzählt von seinem Vater, der einen Laster voller Brennholz für den Winter gekauft habe in der Erwartung, dass Russland wieder massiv die Energieversorgung angreifen wird. „Wir stellen uns auf den schlimmsten Winter jemals ein. Aber wir werden uns durchsetzen.“ Wie genau, erklärt Kuleba in dem Gespräch allerdings nicht.

