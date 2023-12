Ukraine-Invasion Tag 646 Kiew plant Abwehrbollwerk – Selenskyj reagiert auf die Realität an der Front 

An den vielen hundert Kilometern Frontlinie in der Ukraine bewegt sich seit Wochen kaum etwas. Und das könnte für viele Monate so bleiben, glaubt man Experten und den Einschätzungen des ukrainischen Militärs. Kiew, so sieht es derzeit aus, wird wohl wieder für einige Zeit damit beschäftigt sein, dass Russland keine neuen Gebiete erobern kann. Von der Rückeroberung großer Teile der russisch besetzten Gebiete ist keine Rede mehr.

Dazu passt, dass der ukrainische Präsident Wolodymr Selenskyj nun angeordnet hat, die Befestigungsanlagen zu stärken. Vor allem im Norden und Osten der Ukraine soll das geschehen. Selenskyj will die Armee und die Privatwirtschaft damit beauftragen, bis zu drei Verteidigungslinien von der Front bis weit ins Hinterland anzulegen. Dazu muss man wissen, dass die bestehenden ukrainischen Verteidigungsanlagen schon außergewöhnlich stark sind, was sich derzeit in den Kämpfen um die Stadt Awdijiwka zeigt. Die Russen schaffen es nur unter extrem hohen Verlusten langsam vorzurücken.

Wie undurchdringlich selbst für eine vergleichsweise frisch ausgerüstete Armee gut konstruierte Verteidigungszonen sein können, haben die Russen im Sommer bewiesen, als sie die ukrainische Offensive erfolgreich ausbremsten. Für die Ukrainer wird es nun auch darum gehen, die im vergangenen Jahr zurückeroberten Gebiete zu sichern. Kiews Militärplaner haben dabei wahrscheinlich auch im Hinterkopf, dass sich eine Verteidigung in befestigten Stellungen tendenziell mit weniger Soldaten und Gerät durchführen lässt, was die aktuellen Probleme Kiews bei Personalknappheit und Knappheit bei Munition lindern könnte.

Interessant: Selenskyj will auch die Grenzregionen zu Russland und den Raum Kiew besser befestigen lassen. Offensichtlich schließen die Offiziellen einen neuerlichen Angriff Russlands auch von Belarus und im Norden nicht aus. Zuletzt denkt Selenskyj vielleicht auch schon an den Herbst 2024 und einen möglichen Wahlsieg Donald Trumps in den USA. Spätestens dann wäre klar, dass die Ukraine nicht mehr auf Hilfe aus den USA zählen kann – und das Halten der aktuellen Frontlinie wohl die beste Option bis zu einem möglichen Friedensschluss ist.

