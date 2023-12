Ukraine-Invasion Tag 657 Die eine Sache, die Kiew von den russischen Truppen kopieren muss

eines ist jetzt schon klar, das Kriegsjahr 2024 wird sehr anders verlaufen als 2023. Muss es auch, denn noch einmal wird sich die Ukraine eine gescheiterte Großoffensive wie im Sommer nicht leisten können. Einmal aus außenpolitischen Gründen: Im besten Fall wird der Westen seine Lieferungen verstetigen können, aber für eine Massenlieferung an Panzern, Munition und anderem Gerät wie 2023 reichen die Bestände nicht. Auch innenpolitisch könnte es in diesem Fall für den Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ungemütlich werden.

So absurd es klingt: Um militärisch erfolgreich zu sein, müssen die Ukrainer von den Russen lernen und sich deren bisher erfolgreichstes Instrument in diesem Krieg abschauen: die Verteidigungsanlagen. In nur wenigen Monaten hatten russische Ingenieure und Tausende Rekruten diese im Winter 2022 und im Frühjahr 2023 an der gesamten Front errichtet. Sehr zum Ärger des russischen Präsidenten Wladimir Putin, der auch deshalb seinen Ukraine-Befehlshaber Sergej Surowikin feuerte. Der Kremlherrscher wollte Offensiven sehen. Aus russischer Sicht hätte Putin Surowikin im Nachhinein eher einen Orden verleihen sollen, denn ohne ihn wären die Ukrainer wohl im Sommer bis zur Krim durchgebrochen.

Auch für die russische Armee dürften ähnlich dichte Verteidigungsanlagen auf ukrainischer Seite unüberwindbar sein. Die Gefahr eines Durchbruchs wäre für Kiew weitgehend gebannt. Und, fast ebenso wichtig: Die Ukraine hätte Zeit, ihre Armee wieder und weiter aufzurüsten, ihre Soldaten weiter zu trainieren. Das ist auch das Szenario, das Washington sich für das kommende Jahr wünscht (siehe Leseempfehlungen unten).

Aber wo soll das hinführen, mag man fragen? Zurückerobert ist mit einer Verteidigungslinie noch kein besetztes Gebiet. Der schlechteste Fall in diesem Szenario wäre aus Kiews Sicht tatsächlich, dass die aktuelle Frontlinie zur neuen Grenze zwischen Russland und der Ukraine wird. Aber Putin ist Putin. Und deshalb ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er seine Armee weiter angreifen lässt und hohe Verluste in Kauf nimmt. Das mag irgendwann ein Möglichkeitsfenster für die Ukraine eröffnen für einen entscheidenden Vorstoß. Vielleicht ist die Hoffnung darauf das Beste, was derzeit zu erwarten ist.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages:

Vier von zehn Deutschen sind gegen einen Beitritt der Ukraine: Auf dem EU-Gipfel am Donnerstag könnte es grünes Licht für Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine geben. Eine „Blitzumfrage“ in sechs Mitgliedsländern zeigt aber, dass es Vorbehalte gibt. Mehr hier.

Seit Anfang November blockieren polnische Transportunternehmen einen wichtigen Grenzübergang zur Ukraine. Nun haben polnische Behörden die Protestaktion aufgelöst. Mehr hier. Durch einen beispiellosen Angriff ist der größte Mobilfunkanbieter der Ukraine lahmgelegt worden. „Am Morgen des 12. Dezembers wurde das Netz von Kyivstar zum Ziel einer starken Hackerattacke, die der Grund für die technischen Störungen ist“, teilte der Konzern am Dienstag beim Kurznachrichtendienst X mit. Die Polizei sei eingeschalten worden. Persönliche Daten sollen nicht in fremde Hände geraten sein, versicherte das Unternehmen. Landesweit fielen Telefon- und Internetverbindungen im Netz des Anbieters aus. Die Unternehmenswebsite war ebenfalls nicht erreichbar. Mehr in unserem Newsblog.

