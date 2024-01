Ukraine-Invasion Tag 688 Handel zwischen China und Russland steigt auf Rekordwert

Wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine haben viele westliche Länder Sanktionen gegen Russland erlassen, doch an deren Wirkung gibt es bereits seit geraumer Zeit Zweifel. Was auch daran liegt, dass Moskau seine Exporte vermehrt in andere Länder umgeleitet hat und von dort Waren bezieht.

Enge Beziehungen führt das Land etwa mit China, auch wenn sich Peking in dem Konflikt immer wieder als neutraler Schlichter darstellen will. Zu den wirtschaftlichen Verflechtungen der beiden Länder gibt es nun auch neue Zahlen.

So ist der Handel zwischen China und Russland im vergangenen Jahr auf einen Rekordwert gestiegen, wie die Nachrichtenagentur AFP heute unter Berufung auf Zahlen des chinesischen Zolls meldete. Demnach tauschten die beiden Länder 2023 Güter und Dienstleistungen im Wert von umgerechnet rund 219 Milliarden Euro aus. Das sind 26,3 Prozent mehr als noch im Jahr davor und auch mehr, als sich die beiden Länder zum Ziel gesetzt hatten: Das waren 200 Milliarden Dollar.

Der Handel zwischen China und den USA ging übrigens 2023 zum ersten Mal seit vier Jahren zurück. Das Handelsvolumen betrug 664,4 Milliarden Dollar, also 11,6 Prozent weniger als 2022. Chinas Exporte und Importe waren 2023 aber auch insgesamt zurückgegangen: um 4,6 Prozent und um 5,5 Prozent.

