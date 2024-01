Ukraine-Invasion Tag 692 Mit dieser Methode umgehen ukrainische Männer ihrer Einberufung

Mobilisierungsprobleme beschäftigen die Ukraine nun schon seit Monaten. Der Versuch, ein strengeres Gesetz durchs Parlament zu bekommen, scheitert derzeit, ein Skandal jagt den nächsten.

Nun ist eine neue Methode bekannt geworden, mit der ukrainische Männer ihrer Einberufung entgehen wollen – und zwar versuchen sie, die alleinige Vormundschaft über ihre Kinder zu bekommen. Darüber berichtet der „Kyiv Independent“ (Quelle hier).

Im Juli hatte sich ein für eine Militäreinheit zuständiger Anwalt an das Medienunternehmen NGL Media gewandt, schreibt die Zeitung. Aus dieser Einheit hatten innerhalb kurzer Zeit ein Dutzend Soldaten ihr Austrittsschreiben aus der Armee eingereicht. Die Begründung: Sie seien nach ihrer Scheidung der alleinige Vormund für ihre minderjährigen Kinder.

Dem Anwalt drängte sich der Verdacht auf, dass dies fingiert sei – und NGL Media ging diesem nach. Mehr als 30.000 Vormundschaftsstreitigkeiten der vergangenen zwei Jahre untersuchte das Medienunternehmen und stellte fest, dass zunehmend Männer solche Verfahren anstrebten. Vor dem Krieg, so heißt es in dem Bericht, hätten die Familien dies oft unter sich ausgemacht oder die Frauen wären vor Gericht gegangen. So seien 2019 lediglich 133 Entscheidungen zugunsten der Väter ausgefallen, 2022 waren es bereits 859 und im vergangenen Jahr 2708.

Auffällig sei dabei gewesen, dass 30 Prozent dieser Sorgerechtsentscheidungen von einem Gericht in einer kleinen Stadt rund 80 Kilometer von Odesa getroffen wurden. Und dort gingen Klagen aus dem ganzen Land ein. Auch die Korruptionsbehörden wurden auf dieses Gericht aufmerksam und führten Durchsuchungen durch.

So werden Anwälte, Vermittler und vier Richter verdächtigt, aus diesem Vorgehen Profit geschlagen zu haben. Demnach hatten die ukrainischen Männer 3500 Dollar pro Fall gezahlt. Die wurden als Teil des Honorars der Anwälte deklariert. Die Anwälte wiederum sollen die Bestechungssummen an die Richter weitergeleitet haben. An das kleine Gericht, so heißt es beim „Kyiv Independent“ weiter, seien durch dieses System allein im vergangenen Jahr rund drei Millionen Dollar geflossen.

