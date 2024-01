Ukraine-Invasion Tag 694 Reichen Russlands Reserven für größere Offensivoperationen? 

Erst vor wenigen Tagen hatte Vadym Skibitskyi, der Vize-Chef des ukrainischen Geheimdienstes, in einem Interview erklärt, dass sich pro Monat rund 30.000 Personen den russischen Streitkräften anschlössen. Schon damals sagte er, dass dies nicht ausreiche, um die Verluste der Armee auszugleichen.

Nun hat sich Skibitskyi erneut zu dem Thema geäußert und zieht Rückschlüsse auf den Kriegsverlauf an der Front, wie das Institut für Kriegsstudien (ISW) in seinem jüngsten Update schreibt (Quelle hier). Demnach könne Moskau ohne „starke“ Reserven nicht zugleich mehrere Offensivoperationen an unterschiedlichen Orten durchführen. Der Generalmajor deute an, dass Russland nicht über solche Reserven verfüge.

Das ISW schreibt, die Aussagen deuteten daraufhin, dass Russland zwar genügend Nachschub an Soldaten bekomme, um den aktuellen Status Quo aufrecht zu erhalten, aber eben nicht genügend, um ihre Offensivbemühungen zu verstärken.

Derzeit ist die Lage an der Front relativ statisch, obwohl die russischen Truppen weiter vorrücken. So hatte der ehemalige Sprecher des Generalstabs der ukrainischen Armee, Vladislav Seleznev, gesagt, die Situation sei weniger dynamisch als noch vor Kurzem, wie wir bereits gestern im Newsletter berichteten. Das Tempo der Kämpfe habe sich durch die Umgruppierung der russischen Gruppen verringert, so Seleznev.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick: