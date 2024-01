Ukraine-Invasion Tag 699 In Kupjansk wächst die Sorge vor einer erneuten russischen Besatzung

Die Situation an der Front in der Ukraine gilt bereits seit Monaten als festgefahren. Dennoch kann Moskau immer wieder Vorstöße vermelden. In den einst von Russland besetzten ukrainischen Gebieten im Nordosten des Landes wächst daher die Sorge vor einer neuen Besatzung, wie die „Washington Post“ nun schreibt (Quelle hier).

Reporter der Zeitung haben sich auf den Weg nach Kupjansk gemacht und dort mit Anwohnern über die aktuelle Lage gesprochen. Die Stadt war Anfang 2022 von Russland besetzt worden, sieben Monate später befreiten die ukrainischen Kräfte sie wieder. Aufgrund ihrer strategischen Bedeutung habe Moskau Kupjansk aber nie ganz aus den Augen verloren, heißt es in dem Bericht.

Vor allem die Zunahme an Artilleriebeschuss nährt die Sorgen der Einwohner. Es gebe keinen Tag, an dem die Gegend nicht getroffen worden sei, sagt ein Polizeibeamter, der anonym bleiben wollte.

In den vergangenen Monaten wurden zunehmend Einwohner der Stadt und aus Dörfern der Region zur Evakuierung aufgefordert, schreibt die Zeitung. „Es ist sehr beängstigend“, sagt etwa die Gynäkologin Diana Schapowalowa. „Wir haben alle unsere Sachen gepackt.“ Sie arbeitet in einer Klinik in der Kleinstadt Schewtschenkoje, ihre Patienten kommen auch aus Kupjansk.

Svitlana Perepadia, Leiterin der Klinik, sagt, sie habe „große Angst“, dass die Gegend wieder durch Russland besetzt werden könnte. Ihre Patienten aber würden oftmals erst dann fliehen, „wenn eine Granate im Haus oder Garten des Nachbarn landet“. So geht es auch einer 75-Jährigen namens Claudia. „Ich habe mehr Angst vor einer zweiten Besatzung als vor direktem Beschuss“, sagte sie der „Washington Post“ und fügte hinzu: „Wir haben nicht geglaubt, dass es so weit kommen könnte.“

Die Gynäkologin Schapowalowa fürchtet, bald nicht mehr weit genug von der Front entfernt zu sein. Schon einmal floh sie vor russischer Besatzung, kehrte dann aber in ihre Heimat zurück. „Wir glauben immer noch an die Armee“, sagt sie. „Aber blind daran zu glauben, reicht nicht aus, wenn wir das Pfeifen der Granaten und Explosionen hören.“

