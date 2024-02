Ukraine-Invasion Tag 708 So steht es um die Munitionsmengen der Ukraine

Vor wenigen Tagen hatten wir in diesem Newsletter darüber geschrieben, wie sich der Munitionsmangel der Ukraine in Awdijiwka bemerkbar macht – ein Beispiel, das stellvertretend für viele Frontlinien in dem angegriffenen Land steht (hier nachzulesen). Wie sich das in Zahlen darstellt, darüber berichtet nun die Nachrichtenagentur Bloomberg (Quelle hier).

Demnach hat der ukrainische Verteidigungsminister Rustem Umerov seinen Amtskollegen in der EU darüber informiert, dass Kiew Russland waffentechnisch drei zu eins unterlegen sei. Aus dem Dokument, das Bloomberg vorliegt, gehe hervor, dass die Ukraine derzeit nicht in der Lage sei, mehr als 2000 Granaten pro Tag an der Frontlinie, die sich auf über 1500 Kilometer erstreckt, abzufeuern.

Das sei weniger als ein Drittel der Munition, die Russland abfeuere, heißt es darin weiter, so Bloomberg. Umerov habe hinzugefügt, dass die Waffenknappheit der Ukraine immer schlimmer werde. Er fordere seine Amtskollegen auf, mehr zu tun, um die Zusage einzuhalten, eine Million Artilleriegeschosse zu liefern.

„Die Seite, die die meiste Munition zum Kämpfen hat, gewinnt in der Regel“, wird Umerov zitiert. Benötigt würden laut dem Dokument pro Monat 200.000 155-Millimeter-Granaten.

Auf dem derzeit in Brüssel stattfindenden EU-Gipfel, auf dem neue Wirtschaftshilfen für die Ukraine beschlossen wurden (siehe unsere Nachrichten unten), soll auch über mehr Militärhilfe für das angegriffene Land diskutiert werden. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte die anderen Mitgliedsstaaten zum Auftakt aufgefordert, ihre Waffenlieferungen für Kiew aufzustocken.

„Wir können uns nicht darauf verlassen, dass das jeweils der andere schon macht, sondern es muss schon 27 Mal gesagt werden: Wir wollen alles dazu beitragen, dass die Ukraine in der Lage ist, das Land zu verteidigen“, wurde Scholz zitiert.

