Ukraine-Invasion Tag 712 Sorge um die entführten ukrainischen Kinder wächst

Nach Schätzungen der ukrainischen Behörden wurden seit Kriegsbeginn etwa 20.000 Kinder nach Russland verschleppt. Aus diesem Grund hatte der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag im März vergangenen Jahres einen Haftbefehl gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin und die russische Kinderbeauftragte Maria Lvova-Belova erlassen. Je länger der Krieg dauert, umso größer wird die Sorge vor den Folgen einer „Umerziehung“ durch Russland, wie der britische „Guardian“ schreibt (Quelle hier).

So habe erst am Donnerstag der lettische Präsident Edgars Rinkēvičs auf einer Konferenz zu dem Thema gesagt: „Russland löscht aktiv ihre ukrainische Identität aus und fügt ihnen unglaublichen emotionalen und psychologischen Schaden zu.“ Und Olena Selenska, die Frau des ukrainischen Präsidenten, sagte in Riga: „Russland sagt ihnen, dass sie nicht erwünscht sind, dass niemand nach ihnen sucht, ändert ihre Namen und versucht, ihnen russische Pässe auszustellen.“

Von den 19.500 Fällen, die namentlich bekannt seien, seien gerade einmal 400 Kinder zurück in die Ukraine gekehrt, schreibt der „Guardian“. Eine davon ist Veronika. Sie gehört zu den Kindern, die nicht direkt aus der Ukraine verschleppt wurden. Kurz nach Beginn der Invasion war ihre Tante mit ihr, damals zwölf Jahre alt, nach Russland gegangen. Sie hatten in Flüchtlingslagern gelebt, dann wurde das Mädchen von ihrer Tante getrennt und kam in ein Kinderheim. Ihre Mutter konnte sie nicht holen, weil sie als ehemalige ukrainische Soldatin Angst vor einer Verhaftung in Russland hatte.

14 Monate ging Veronika also in Russland zur Schule. Regelmäßig sei ihr von Lehrern und Mitschülern gesagt worden, dass sie nicht in ihre Heimat zurückkehren könne. „Sie sagten mir, dass es die Ukraine nicht gibt, dass sie nie existiert hat, dass wir alle Russen sind (...) Manchmal schlugen mich die anderen Kinder, weil ich pro-ukrainisch war“, sagte sie der Zeitung.

Nach einiger Zeit sei sie so traumatisiert gewesen, schreibt der „Guardian“, dass sie viel Gewicht verloren habe und ihr die Haare ausgefallen seien. „Es war so schwer, allein in dieser Umgebung zu sein, wo mir alle schreckliche Dinge über die Ukraine erzählten“, berichtet sie. Erst ihre Großmutter schaffte es, sie zurück in ihre Heimat zu bringen. Und heute will sie nur noch eines: „Anderen ukrainischen Kindern helfen, ebenfalls nach Hause zu kommen.“

