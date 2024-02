Ukraine-Invasion Tag 716 Das Ende des Machtkampfs zwischen Saluschnyj und Selenskyj

Tagelang hatte der Machtkampf zwischen dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und dem Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Walerij Saluschnyj, die Schlagzeilen beherrscht. Nun kam das, was sich bereits abzeichnete: Saluschnyj wurde entlassen. Immerhin geben sich die beiden Widersacher am Ende doch versöhnlich.

Das Büro des Präsidenten veröffentlichte ein Foto der beiden, wie sie einander die Hand geben und in die Kamera lächeln. Später wurde bekannt, dass Selenskyj den bisherigen Armeechef als einen „Helden der Ukraine“ auszeichnete. Auf Selenskyjs Account bei X wurden Fotos und ein Video von der Zeremonie gepostet, in der auch andere Soldaten geehrt wurden (Quelle hier).

Als es zur Auszeichnung Saluschnyjs kommt, lächeln sich die beiden Männer an und umarmen sich gleich zweimal. Es ist eine Geste der Versöhnlichkeit am Ende eines Machtkampfes, der für einige Unruhe gesorgt hatte. Noch dazu, weil Saluschnyj in Armee und Bevölkerung sehr beliebt war.

Nun wollen sie ganz offensichtlich das Bild gerade rücken und Einigkeit demonstrieren. Ein wichtiges Signal nach außen, denn die Herausforderungen für die Ukraine werden angesichts der täglichen russischen Angriffe und der wachsenden Munitionsprobleme nicht weniger, sondern eher mehr.

Der neue Oberbefehlshaber, Olexander Syrskyj, muss sich jetzt beweisen. Schon jetzt kündigte er Veränderungen in der Kriegsführung an. Was den neuen Mann an der Spitze der ukrainischen Armee ausmacht, hat übrigens mein Kollege Frank Herold aufgeschrieben, Sie finden den Text in unseren Leseempfehlungen.

Die wichtigsten Nachrichten des Tages: