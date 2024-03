Ukraine-Invasion Tag 751 Wie Russland ukrainische Jugendliche als Soldaten zu missbrauchen versucht

Bis zum Jahr 2022 lebte Bohdan Yermokhin, der ohne Eltern aufgewachsen war, in einem Internat in Mariupol. Als russische Soldaten die ukrainische Stadt besetzten, entführten sie ihn nach Moskau und brachten ihn in eine Pflegefamilie. Er erhielt einen russischen Pass, ging auf eine russische Schule.

Man habe sogar versucht, ihm nationalistische Lieder beizubringen, erzählt er heute gegenüber dem US-Sender CNN (Quelle hier). Kurz vor seinem 18. Geburtstag habe er eine Einladung zu einem russischen Rekrutierungsbüro erhalten. Man wollte ihn als Soldat anheuern. Er sollte gegen sein eigenes Volk kämpfen.

Bohdan Yermokhin gehört zu einer Gruppe namens „Mariupol 31“. CNN hat Schicksale wie das von Yermokhin dokumentiert. „Mir wurde gesagt, dass die Ukraine verliert, dass dort Kinder für Organspenden missbraucht werden und dass ich sofort in den Krieg geschickt werde. Ich habe ihnen gesagt, dass ich, wenn ich in den Krieg geschickt würde, zumindest für mein eigenes Land kämpfen würde, nicht für sie“, sagte er.

Die ukrainischen Behörden schätzen dem Bericht zufolge, dass seit der Invasion Moskaus im Februar 2022 etwa 20.000 Kinder gewaltsam nach Russland verschleppt wurden. CNN hat mit dem Menschenrechtsbeauftragten der Ukraine, Dmytro Lubinets, gesprochen. Er ist überzeugt, dass das, was Bohdan Yermokhin passiert ist, Teil einer Kampagne Putins zur Auslöschung der ukrainischen Identität ist und Putin so versucht, seine Kräfte an der Front aufzustocken.

„Wir haben jetzt Beispiele für die gewaltsame Mobilisierung des ukrainischen Volkes. Alle ukrainischen Teenager, die in Russland festgehalten werden, werden mit 18 Jahren auf eine (Rekrutierungs-)Liste des russischen Militärs gesetzt“, sagte er CNN.

Yermokhin versuchte zweimal, aus Russland zu fliehen, einmal über Belarus und einmal über die besetzte Krim, wurde jedoch beide Male gefasst und nach Moskau zurückgebracht. Erst an seinem 18. Geburtstag erlaubte ihm Russland, in die Ukraine zurückzukehren. Nun befindet er sich in Kiew.

