Ukraine-Invasion, Tag 797 Warum Ukrainer sich von ihrer Landsfrau im US-Kongress verraten fühlen

Monatelang hatte sich das Ringen um die US-Hilfen für die Ukraine hingezogen, dann kam Mitte April der Durchbruch. Wie emotional das Thema in dem von Russland angegriffenen Land mitunter gesehen wird, zeigt das Beispiel der republikanischen Abgeordneten Victoria Spartz. Sie ist in der Ukraine geboren – und stimmte gegen das Hilfspaket. Das sorgt in ihrer Heimat für Unverständnis, wie die „Washington Post“ berichtet.

Einst, so heißt es in dem Bericht, sei sie in ihrer Heimatstadt Tschernihiw, nördlich von Kiew gelegen, gefeiert worden – als sie das erste ukrainisch-stämmige Mitglied des US-Kongresses wurde. Und zu Beginn des Krieges habe sie auch leidenschaftlich ihr Land verteidigt, reiste dorthin, um sich ein Bild von den Zerstörungen infolge des Krieges zu machen. Sie warf auch US-Präsident Joe Biden vor, vor der Invasion nicht mehr Sanktionen gegen Russland erlassen zu haben.

Doch warum nun das Votum gegen die Waffenhilfe? Es sei ein Wandel, so schreibt die „Washington Post“, der bereits im vergangenen Sommer begonnen habe, als Spartz zunehmend den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kritisierte. „Sie ist keine Ukrainerin mehr, das sehe ich“, sagte Natalia Chmelnyzka, Lehrerin an Spartz’ früherer Schule, der Zeitung. „Wir sind enttäuscht. Wir sind frustriert.“ Zuerst seien die Einwohner von Tschernihiw stolz auf sie gewesen, doch jetzt sehe man, dass für die US-Abgeordnete „Politik und Karriere wichtiger sind als unsere Interessen“.

Chmelnyzka steht mit dieser Meinung nicht allein da. Valentyna Rudenok, ebenfalls Lehrerin, sagt: „Als wir davon gelesen haben, haben wir es einfach nicht verstanden – es war, als wäre sie ein anderer Mensch geworden.“ Auch der Bürgermeister der Stadt, Oleksandr Lomako, zeigt sich enttäuscht. „Sie ist hier gewesen“, sagte er der „Washington Post“. „Die Zerstörung, die sie gesehen hat, und die Menschen, die sie getroffen hat, die Angehörige verloren haben, stammen nicht aus den Nachrichten, nicht von Fox News oder konservativen Sendern.“

Spartz selbst reagierte auf Anfrage der „Washington Post“ bezüglich ihrer Entscheidung so: Sie fühle sich „schlecht für das ukrainische Volk und die Kämpfer an der Front, die schlechte Führer gewählt haben und einen sehr hohen Preis dafür zahlen.“

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im Überblick

Russlands Streitkräfte können dank vorangegangener Erfolge im ostukrainischen Donbassgebiet US-Militärexperten zufolge nun ihre weitere Angriffsrichtung wählen . Westlich der kürzlich eroberten Kleinstadt Awdijiwka gebe es jetzt mehrere taktische Möglichkeiten für Moskau, die Offensive auszuweiten, schrieben die Experten der Denkfabrik ISW in Washington. Mehr dazu im Newsblog.

Die Maßnahme erscheine zunehmend schwieriger durchsetzbar, teilte ein Zusammenschluss mehrerer in der Branche tätiger Unternehmen am Dienstag mit. Immer mehr Schiffe würden aus dem bisherigen System herausgehen. Die Firmen sprechen von rund 800 Tankern. Mehr dazu hier. Die Mehrheit der Deutschen ist laut einer Umfrage gegen eine Lieferung der „Taurus“-Marschflugkörper an die Ukraine. 37 Prozent der Bundesbürger sprechen sich laut aktuellem RTL/ntv Trendbarometer dafür aus, 56 Prozent dagegen. Allerdings steigt die Zahl der Befürworter wieder. Im März waren es laut Forsa-Umfrage nur 28 Prozent gewesen.

Liebe Leserinnen und Leser, wegen des morgigen Feiertags erscheint das Ukraine-Update erst wieder am Donnerstag, 2. Mai.