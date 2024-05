Ukraine-Invasion, Tag 811 Die Lage in Charkiw spitzt sich zu – doch es ist keine Evakuierung geplant

Die Lage in der ukrainischen Region Charkiw spitzt sich zu. Aufgrund des russischen Angriffs nahe der Großstadt haben die Behörden bereits fast 8000 Menschen, die in Gegenden nahe der Frontlinie wohnen, in Sicherheit gebracht. Wie der Bürgermeister der Stadt, Ihor Terechow, jetzt in einer Fernsehansprache erklärte, sei allerdings nicht geplant, die Stadt selbst zu evakuieren.

Es gebe genügend Reserven für Menschen, die aus umliegenden Gebieten in die Stadt flüchten müssten. Allerdings, berichtet Terechow, sei die Energieversorgung „angespannt“.

Wie lange die Situation so beschrieben werden kann, ist unklar. Denn am Mittwoch meldete Russland die Einnahme von zwei weiteren Ortschaften in der Region, Lukjanzi und Wowtschansk – was die Ukraine indirekt bestätigte. Es seien Truppen „auf günstigere Positionen“ verlegt worden, „um das Leben unserer Soldaten zu retten“, sagte ein Militärsprecher im ukrainischen Fernsehen.

Die Behörden in Wowtschansk berichteten von heftigen Straßenkämpfen. „Wir sind hier, evakuieren die Menschen und helfen ihnen“, erklärte der örtliche Polizeichef ukrainischen Medien zufolge. Die Situation sei „extrem schwierig“.

