Ukraine-Invasion, Tag 824 Warum junge Künstler trotz russischer Angriffe in Odesa bleiben wollen

Wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine mussten viele Menschen ihre Heimatstädte verlassen, darunter auch viele Künstler. Einige von ihnen aber sind geblieben – auch weil sie ihre Arbeit als Auftrag in Kriegszeiten sehen. So wie die Künstler, die der britische „Guardian“ in Odesa getroffen hat.

Die jungen Kreativen haben sich am Ufer des Schwarzen Meeres in einer verfallenen Schiffsreparaturwerft niedergelassen und dort ihre Ateliers eingerichtet. Und obwohl die Stadt sehr häufig von Russland mit Raketen angegriffen wird, will eine Handvoll von ihnen bleiben.

So wie Wasya Dmytryk, der sich mit Metall beschäftigt. Auf seiner Werkbank steht eine Skulptur aus Kupfer und Stahl, ihre Form erinnert an eine Drohne. Diese will er gegen eine echte Drohne eintauschen. Denn die Künstler sehen eines als ihren Auftrag an: Geld für die ukrainische Armee zu sammeln. Dass Dmytryk nicht flieht, erklärt er mit seiner Verwurzelung in Odesa. „Die Dinge, die ich liebe und die mir wichtig sind, sind hier. Ich hatte das Gefühl, dass ich ohne sie nicht leben könnte.“

Ähnlich sieht es die Künstlerin Valeriia Nasedkina: „Wenn alle weggehen, was dann? Mit unserer Anwesenheit hier bestehen wir darauf, dass es uns noch gibt.“ Nasedkina und ihr Kollege Wolodymyr Chyhrynets sind Kuratoren am Nationalen Museum der Schönen Künste in Odesa. Das Gebäude liegt mitten in der Stadt und wurde im November von einem russischen Marschflugkörper getroffen. Doch der Betrieb läuft weiter.

Zwar sind viele Galerien dort leer, in einigen aber werden noch Wechselausstellungen zeitgenössischer Künstler gezeigt. „Vor einem Jahr hatte ich eine Art Apathie, eine Depression“, sagte Co-Kurator Chyhrynets dem „Guardian“. „Ich hatte das Gefühl, dass wir keine Kunst brauchen.“ Inzwischen sieht er das anders.

Nach der Ausstellung einer jungen Künstlerin, die sich auch mit dem Thema Schuld und Schuldgefühle im Zusammenhang mit Kunst beschäftigte, sei ihm klar geworden, dass er das, was er könne, so lange tun müsse, bis er eines Tages vielleicht doch in den Krieg eingezogen werde. „So sehen auch unsere Zukunftspläne aus: So viel wie möglich in der uns zur Verfügung stehenden Zeit zu tun“, sagte er der Zeitung.

