Ukraine-Invasion, Tag 846 Olena Selenska spricht über ihre Ängste und Hoffnungen im Krieg

Für viele Ukrainerinnen und Ukrainer ist es nicht nur Präsident Wolodymyr Selenskyj, der Hoffnung und Trost spendet, sondern auch seine Frau Olena Selenska. In einem Interview mit „The Telegraph“ hat sie nun Einblicke in ihr Seelenleben gegeben.

„Es gibt Momente, in denen ich das Gefühl habe, einem Burnout nahe zu sein“, erzählt die 46-Jährige. Seit Beginn der Invasion lebt sie von ihrem Mann getrennt. Er hält sich meist im Präsidentenpalast auf, sie lebt mit den beiden Kindern an einem unbekannten Ort. Gerade auch für die versucht sie stark zu bleiben. „Kinder schauen immer zu ihren Eltern auf und sie müssen wissen, dass alles gut wird.“ Nur ein paar Mal habe sie sich erlaubt zu weinen, so Selenska.

Doch die Angst begleitet sie jeden Tag. „Ich versuche nicht über die schrecklichsten Dinge nachzudenken, denn das ist einfach nicht hilfreich.“ Sie meidet gerade am Abend die Nachrichten oder soziale Medien. „Und wenn die Angst zu groß wird, muss ich mich körperlich beschäftigen und etwas tun.“

So schwierig die persönliche Situation auch sein mag, sagt Olena Selenska, könne sie ihren Mann ja immerhin noch regelmäßig sehen. „Viele Familien sind dauerhaft zerrissen. Für viele Frauen vergehen manchmal Monate, ohne zu wissen, wo ihre Liebsten sind.“ Der Durchhaltewillen ihre Landsleute sei auch für sie eine große Inspiration.

Schließlich hat sie noch einen Appell an den Westen: „Wir hoffen, dass keine Müdigkeit bei der Unterstützung einsetzt, denn unsere Existenz hängt davon ab.“

