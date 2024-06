Ukraine-Invasion Tag 849 Ukrainische Sportlerin mit Botschaft zu Olympia

Während die Fußball-Europameisterschaft noch mit der Ukraine läuft, bereiten sich andere Athleten des angegriffenen Landes auf ein weiteres sportliches Großereignis vor: die Olympischen Spiele. Neben dem sportlichen Erfolg ist es für viele von ihnen wichtig, dort Flagge zu zeigen und auf die Situation in der Ukraine aufmerksam zu machen. So auch für die Hochspringerin Jaroslawa Mahutschich, mit der der britische „Guardian“ gesprochen hat (Quelle hier).

Bei Wettkämpfen trug die 22-Jährige zuletzt immer wieder gelben und blauen Eyeliner, die Farben ihres Landes. Ihre Botschaft, so schreibt der „Guardian“, sei jedes Mal dieselbe: Ihr sportlicher Erfolg sei auch ein Sieg für die Ukraine. „Wir alle kämpfen für unser Volk, für unsere Soldaten“, sagte sie der Zeitung. „Wir wollen allen Menschen auf der Welt zeigen, dass wir weiterkämpfen werden, dass der Krieg noch nicht zu Ende ist.“

An den Moment, als die Ukraine von Russland angegriffen wurde, erinnert sie sich noch genau. Denn an jenem 24. Februar 2022 wachte sie vom Geräusch der Raketen auf. Natürlich hätten sie vorher in Fernsehberichten viel über die Möglichkeit eines Krieges gehört, aber kein Ukrainer habe geglaubt, dass es so kommen würde, sagt sie.

„Ich wachte gegen halb fünf oder fünf Uhr morgens auf und hörte eine Explosion. Zuerst dachte ich, vielleicht ist es etwas anderes. Aber als ich eine zweite Explosion hörte, wusste ich, dass der Krieg begonnen hatte“, erzählt Mahutschich. Dann habe sie ihren Vater angerufen und hysterisch gelacht, „denn wenn ich emotional bin, weine ich nicht, ich lache.“

Zu Beginn des Krieges blieb sie noch in ihrer Heimatstadt Dnipro und leistete humanitäre Hilfe, doch dann entschloss sie sich, zum Sport zurückzukehren und so Flagge für ihr Land zu zeigen. Sie fuhr zu den Hallen-Weltmeisterschaften nach Belgrad – drei Tage brauchte sie für die Reise per Auto – und gewann Gold. Seither bekommt sie viel Aufmerksamkeit, gilt bei Olympia in Paris als Favoritin.

Dies nutzt sie, zum Beispiel in den sozialen Medien, um auf die Lage in ihrem Land aufmerksam zu machen, auch wenn sie selbst derzeit in Portugal lebt. „In der Ukraine herrscht dauerhaft Krieg“, sagt sie. „Meine Botschaft ist, dass wir für den Frieden in der Welt kämpfen. Und ich möchte sagen, dass wir eure Hilfe brauchen, denn wenn wir verlieren, verliert die ganze Welt, nicht nur die Ukraine.“

