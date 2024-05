Ukrainische Millionenstadt unter Dauerbeschuss Charkiw darf kein zweites Aleppo werden

Es herrscht Krieg. Schon seit langer Zeit. Leid, Tod und Furcht sind allgegenwärtig. Genau darauf legt es der Aggressor an. Er will die Stadt erobern. Wenn dort der Widerstand zusammenbricht, könnte am Ende des ganzen Feldzugs der Sieg stehen.

Es wäre ein symbolträchtiger Erfolg, der den Gegner brechen könnte. Also gibt es Dauerbeschuss, werden bewusst zivile Ziele bombardiert. Völkerrecht? Ist für Schwächlinge! Was allein zählt, was sich allein auszahlt: grenzenlose Brutalität. So war es vor acht Jahren in Syrien, so ist es heute in der Ukraine.

Was Charkiw im Osten des Landes womöglich bevorsteht, das widerfuhr auf verstörende Weise Aleppo im Jahr 2016. Die Stadt wurde belagert und beschossen – mit dem Ziel, sie dem Erdboden gleichzumachen.