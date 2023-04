US-Journalist bleibt in russischer Haft Evan Gershkovich scheitert mit Berufung

E

Er lächelt trotz der Umstände: Evan Gershkovich zeigte sich am Dienstag gelassen. Mit kariertem Hemd und verschränkten Armen steht der Amerikaner in einer Glaszelle. Es ist immerhin ein wenig Abwechslung von seiner Routine im Moskauer Untersuchungsgefängnis Lefortowo, das früher der KGB nutzte. „Ich lese, treibe Sport und versuche zu schreiben – vielleicht endlich mal was Gutes“, schreibt er in einem Brief an seine russischstämmigen Eltern. Ansonsten harrt er in Isolation aus.

Drei Wochen sind vergangenen, seitdem der 31-jährige Journalist bei seinen Recherchen für das „Wall Street Journal“ im russischen Jekaterinburg festgenommen wurde. Gershkovich reiste östlich des Ural, um über die Söldnergruppe Wagner Informationen zu sammeln. Nun wird er der Spionage bezichtigt und ihm drohen bis zu 20 Jahre Haft. Es ist das erste Mal, dass Moskau seit dem Kalten Krieg diesen Verdacht gegen einen Amerikaner erhebt. Gershkovich weist alle Vorwürfe von sich.

Am Dienstag erfolgte seine Anhörung vor einem Moskauer Gericht. Er hatte Einspruch gegen die Bedingungen der Untersuchungshaft eingelegt. Sein Gesuch wurde abgelehnt. Somit sitzt der New Yorker zunächst einmal bis zum 29. Mai weiter ein. Danach müsste der Prozess eröffnet werden.

Letzte Woche deklarierten die USA ihren Staatsbürger als „zu Unrecht festgehalten“. Damit sprechen sie den russischen Spionagevorwürfen ihre Glaubwürdigkeit ab. Auch der ehemalige US-Marine Paul, der 2020 in Russland wegen Spionage verurteilt wurde, hat diesen Status inne.

Das Fehlen konkreter Beweise im Falle Gershkovich legt nahe, dass der Amerikaner sich in politischer Geiselhaft befindet. Das Ziel von russischer Seite könnte es sein, ihn gewinnbringend einzutauschen. Ein möglicher Kandidat zur Freipressung ist laut Bloomberg der russische Hacker Vladislav Klyushin, den die Schweiz an die USA auslieferte, wo er im Februar wegen Verschwörung und Betrug verurteilt wurde. Auch der in Deutschland inhaftierte „Tiergarten-Mörder“ Wadim Krassikow war in früheren Austauschen im Gespräch, seine Freilassung gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Der russische Vize-Außenminister Sergei Ryabkov bestätigte letzte Woche gegenüber der staatlichen Nachrichtenagentur TASS, dass ein Gefangenentausch vorstellbar wäre. Dafür müsste jedoch erst eine Verurteilung vorliegen. In der Vergangenheit dauerten Spionageprozesse oft mehr als ein Jahr.

Bei der Anhörung war auch die US-Botschafterin in Russland, Lynne Tracy, anwesend, die Gershkovich am Montag erstmals besuchen durfte. „Ihm geht es gut und er bleibt stark“, sagte sie. International erhält der Journalist viel Unterstützung: Ebenfalls am Montag unterzeichneten mehr als 40 Länder eine Erklärung, in der sie sich „zutiefst besorgt“ über seine Inhaftierung zeigten.